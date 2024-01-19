В Санкт-Петербурге проводится расследование после 44 случаев отравления в школе
В Санкт-Петербурге городское управление Роспотребнадзора проводит расследование после отравления 44 человек в школе №260 Адмиралтейского района города. Об этом 19 января сообщил источник «Известий».
Так, отравление острой кишечной инфекцией зафиксировано среди работников и учеников школы. Как уточняется, в медучреждения отравившиеся стали обращаться утром 17 января, все 44 человека на данный момент лечатся амбулаторно.
В школе проводятся противоэпидемические мероприятия, классы были переведены на дистанционное обучение. К настоящему моменту был произведен отбор проб продовольственного сырья и пищевых продуктов.
Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Об отравлении в школе №260 Санкт-Петербурга стало известно 17 января. Тогда отмечалось, что питанием учащихся и сотрудников школы занимался ООО «Торговый дом «Ленинградский».
До этого, 8 декабря, произошла вспышка острой кишечной инфекции в одной из школ в Волгодонске Ростовской области. Региональное министерство здравоохранения сообщило, что зарегистрировано 43 случая проявления острой кишечной инфекции у учащихся.