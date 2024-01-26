Замгенсека НАТО заявил о шансах Молдавии войти в Евросоюз до 2030 года

Цель властей Молдавии присоединиться к ЕС до 2030 года вполне достижима. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ. Его слова передает «РИА Новости» 26 января.

«(Президент Молдавии — Ред.) Майя Санду заслуживает всей нашей признательности, она замечательный лидер в очень трудных условиях. Выступая в парламенте Кишинева, она заявила, что стремится к вступлению Молдавии в ЕС к 2030 году. Это достижимо», — сказал Джоанэ журналистам.

Также как он отметил, что граждане Молдавии в будущем могут избавиться от «географического проклятья» и выйти из сфер чужого влияния.

Ранее, 24 декабря, президент Молдавии Майя Санду предложила парламенту страны рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз. По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок. При этом на следующий день молдавская оппозиционная партия «Возрождение» обвинила Санду в узурпации власти и идеи евроинтеграции.

14–15 декабря 2023 года в Брюсселе прошел саммит ЕС, на котором европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения членства Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе. Отсутствие Орбана позволило принять единогласное решение по украинскому вопросу. Издание подчеркнуло, что голосование без одного из лидеров не нарушает правил ЕС.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.