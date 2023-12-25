Оппозиция в Молдавии обвинила Санду в дискредитации идеи евроинтеграции

Президент Молдавии Майя Санду совместно с правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) узурпировали как власть в стране, так и идею евроинтеграции. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявила оппозиционная партия «Возрождение» в Telegram-канале.

«Объявленный президентом референдум — не что иное, как пиар-акция правящего большинства. Как бы ни пытались другие партии примоститься к этой идее, перетянуть одеяло на себя у них не получится», — говорится в публикации.

Оппозиция объяснила, что во время участия в референдуме избиратель голосует на за PAS и «только усиливает позиции «желтого» режима». По мнению представителей «Возрождения», не нужная такая европейская интеграция, ценой которой выступают суверенитет, бедность, деградация и разрыв отношений с стратегическими и историческими партнерами.

«Мир больше, чем Европа!» — подытожили в материале.

Ранее, 24 декабря, Санду предложила парламенту Молдавии рассмотреть вопрос о проведении референдума о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). По ее словам, будущее страны — в «европейской семье». Кроме того, глава государства отметила, что намерена баллотироваться в 2024 году на второй срок.

Ранее, 14–15 декабря, в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Кроме того, сообщество предоставило статус кандидата Грузии.

Молдавские власти подали официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в марте 2022 года, а спустя несколько месяцев, 23 июня, наряду с Украиной республика получила статус кандидата на вступление. Помимо них включения в состав ЕС ожидают Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, а также Сербия, Черногория и Турция.