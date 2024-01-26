Политолог Безпалько оценил вероятность выхода Техаса из состава США

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и политолог Богдан Безпалько 26 января в разговоре с «Известиями» оценил вероятность выхода штата Техас из состава США.

По его словам, призыв бывшего американского президента Дональда Трампа ко «всем желающим штатам» направить своих военных в Техас для усиления южной границы страны является не более чем популистским лозунгом в рамках предвыборной кампании.

«Я всё это рассматриваю как элементы предвыборной кампании, в рамках которой Дональд Трамп пытается давить на самый больной вопрос сейчас для жителей южных штатов, и особенно штата Техас, — вопрос миграционный. В этом смысле призыв отправить бойцов — это скорее популистский лозунг, который вряд ли приведет к каким-то реальным боевым столкновениям», — сказал он.

При этом эксперт выразил мнение, что ситуация может обернуться иначе спустя несколько лет, если миграционный кризис на границе с Мексикой будет накаляться.

Безпалько отметил, что нынешнее правительство США замнет назревающий скандал и ни к каким кардинальным изменениям, касающимся состава Соединенных Штатов, это не приведет.

12 января Национальная гвардия Техаса запретила агентам федеральной пограничной службы США доступ к участку на границе с Мексикой. Техасская Нацгвардия взяла под контроль парк Шелби в Игл-Пасс, где агенты пограничного патруля держали мигрантов перед отправкой. Техасцы отказывают во въезде сотрудникам федеральной службы и не дают выполнять их обязанности.

The Washington Post написала, что конфликт между Белым домом и администрацией Техаса вызывает всё больше опасений относительно вооруженного противостояния на границе с Мексикой. Политолог Южного методистского университета Кэл Джиллсон заметил, что действия губернатора Техаса Грега Эббота соответствуют его давним стремлениям по ограничению власти федералов в штатах.

Позднее, 23 января, Верховный суд США разрешил федеральным властям снять колючую проволоку, которую установили чиновники штата Техас вдоль некоторых участков границы с Мексикой.

25 января губернаторы-республиканцы от 25 штатов выступили в поддержку губернатора Техаса Грега Эбботта и конституционного права Техаса на самооборону, обвинив президента США Джо Байдена в нежелании защищать американские границы от нелегальных иммигрантов.