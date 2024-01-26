Песков сообщил об изменении логистики в случае отказа Украины от транзита газа

Вероятный отказ Украины от продления транзита газа через страну приведет к изменению логистических цепочек поставок. Об этом 26 января сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ну, там вопрос, как туда будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией. <...> Есть альтернативные маршруты, [решение Украины] приведет к изменению всех логистических цепочек», — сказал он на брифинге.

Днем ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о достижении предварительной договоренности с Украиной о продолжении транзита российского газа через украинскую территорию в страны Евросоюза (ЕС) в 2025 году. Он отметил, что соглашение позволит использовать дальше российский газ не только в Словакии, но в Италии и Австрии.

При этом 25 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в правительстве Украины опровергли готовность к продлению контракта с РФ на транзит газа после 2024-го.

В свою очередь, руководитель австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн 17 января предположил, что транзит российского газа через территорию Украины может в скором времени прекратиться на фоне продолжающегося конфликта. Он подчеркнул, что Россия и Украина всё еще не подписали новый контракт о транзите газа в Европу.

Президент России Владимир Путин 11 октября прошлого года на пленарном заседании «Российской энергетической недели» указал, что экономика стран Европы находится на «нулевой отметке», потому что европейцы переплачивают за поставки нефти и газа. Глава государства добавил, что в отношении газа и нефти из РФ введен, в частности, потолок цен.

Глава украинской энергетической компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов 29 октября заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце 2024 года. По словам Чернышова, Украина не разрывает контракт прямо сейчас только из-за своих европейских партнеров, нуждающихся в этом транзите.

16 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что власти страны отказались вступать в переговоры с Россией по поводу продления контракта на транзит газа в страны Европы.

Действующий пятилетний контракт между российским «Газпромом» и украинской компанией «Нафтогаз» был заключен в конце 2019 года. Поставки начались с 1 января 2020 года. Срок этого контракта истекает в конце 2024 года. Согласно условиям соглашения, за пять лет «Газпром» должен прокачать через Украину минимум 225 млрд куб. м газа. Из них 65 млрд куб. м приходились на 2020 год, а в последующие годы было решено прокачивать по 40 млрд куб. м газа.