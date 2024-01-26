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Лаврентьев заявил о попытках США нанести ущерб российским военным в Сирии

Лаврентьев: США ставят задачу сирийской оппозиции нанести ущерб военным РФ
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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США нацелены на то, чтобы сирийская вооруженная оппозиция нанесла максимальный ущерб российскому военному контингенту в Сирии, однако РФ старается противодействовать реализации различных провокаций. Об этом 26 января заявил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Поступают сигналы, что американцы ставят задачи своим подопечным из числа сирийской вооруженной оппозиции по нанесению максимального ущерба российскому воинскому контингенту в Сирии», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Он указал, что Вашингтон поставляет оппозиции Сирии беспилотные летательные аппараты для налетов в том числе на российскую авиабазу в Хмеймиме и другое современное вооружение.

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Накануне Лаврентьев назвал присутствие США в Сирии главной причиной нестабильности в стране. По его словам, со схожих позиций выступают представители Турции и Ирана.

Днем ранее журнал Foreign Policy сообщил, что США планируют полностью вывести войска из Сирии. Окончательное решение еще не принято, идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод миссии.

Кроме того, 11 января пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

3 января шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии. Атака стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.

До этого, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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