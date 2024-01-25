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Лаврентьев назвал присутствие США в Сирии причиной нестабильности в стране

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Фото: Global Look Press/Ameer Al Mohammedaw
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Главной причиной нестабильности в Сирии является незаконное присутствие в стране США. Об этом 25 января заявил спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

«Мы знаем, конкретно говорим о том, кто за спиной этого стоит — прежде всего США. Мы убеждены, по крайней мере РФ, со схожих позиций выступают и представители Турции и Ирана, что основная причина сохраняющейся нестабильности в Сирии — это незаконное американское военное присутствие в двух регионах», — сказал он на пресс-конференции по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

Лаврентьев отметил, что Россия поддерживает контакты как с официальным Дамаском, так и с представителями курдов, причем как с политическим, так и военным руководством курдской администрации.

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Ранее, 24 января, журнал Foreign Policy сообщил, что США планируют полностью вывести войска из Сирии. Окончательное решение еще не принято, идут активные внутренние обсуждения того, как и когда может произойти вывод миссии.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 11 января заявил, что с 17 октября 2023 года число атак на военные базы США в Ираке и Сирии выросло до 130. Из указанного числа 53 нападения пришлись на базы в Ираке и еще 77 — в Сирии.

3 января шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке беспилотников на американскую базу в Эт-Танфе в Сирии. Атака стала актом в продолжение «сопротивления американским оккупационным силам в Ираке и регионе, а также ответом на массовые убийства» Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа.

До этого, 30 декабря, в Сирии отряды шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» атаковали военную базу США возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев 26 октября прокомментировал в интервью «Известиям» атаки на военные базы США в Сирии «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Он заявил, что эти действия больше напоминают демонстрацию силы. Конфронтация была всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает военное присутствие США в Ираке законным.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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