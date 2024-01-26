Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой

Выживший при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане медик Игорь Сывороткин в пятницу, 26 января, заявил, что перевозимая Анна Евсюкова была обнаружена уже мертвой.

«[Ее мужа] Анатолия [Евсюкова] нашли только на утро. <...> Его выбросило в противоположную сторону», — поделился он.

21 января сообщалось, что один из выживших добрался до села Педу в районе Коф-Аб на севере провинции Бадахшан и попросил о помощи. Сывороткин подтвердил это и рассказал, что о помощи у местных жителей после крушения сначала просил жестами, потом пытался говорить хоть как-то на английском. После этого за выжившими россиянами к самолету жители села пошли пешком по горам, так как местность не позволила использовать какой-либо транспорт.

В этот же день четверо россиян, выжившие при катастрофе, прибыли в Москву.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.