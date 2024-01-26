Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
Россиянам рассказали об опасностях при установке на смартфон определителя номера
Мир
Путин выразил уверенность в наращивании сотрудничества РФ и Индии
Общество
Синоптики спрогнозировали легкое похолодание в Москве 26 января
Мир
В ООН сообщили об отсутствии полномочий у ИКАО для расследования крушения Ил-76
Мир
В США указали на бесполезность финансовой помощи Киеву
Недвижимость
Эксперты сообщили о дефиците готовых квартир на первичном рынке Москвы
Общество
Пережившие блокаду ленинградцы вспомнили эпизоды исторического противостояния
Происшествия
Российская ПВО сбила два снаряда РСЗО Vampire над Белгородской областью
Общество
Более 40% россиян столкнулись с мошенническими звонками из «прокуратуры»
Общество
В Ростовской области в 17 детских садах ввели ограничения из-за кори
Экономика
Новак заявил о полном покрытии потребностей РФ по запасам бензина
Мир
В Госдепе назвали талантливым экономическое руководство России
Общество
Пилот Грачев рассказал о посадке самолета Falcon 10 в горах Афганистана
Общество
В Псковской области с 25 по 30 января по ночам будут отключать LTE
Общество
Москвичам рекомендовали использовать общественный транспорт из-за снега

Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой

0
Фото: скриншот
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выживший при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане медик Игорь Сывороткин в пятницу, 26 января, заявил, что перевозимая Анна Евсюкова была обнаружена уже мертвой.

«[Ее мужа] Анатолия [Евсюкова] нашли только на утро. <...> Его выбросило в противоположную сторону», — поделился он.

21 января сообщалось, что один из выживших добрался до села Педу в районе Коф-Аб на севере провинции Бадахшан и попросил о помощи. Сывороткин подтвердил это и рассказал, что о помощи у местных жителей после крушения сначала просил жестами, потом пытался говорить хоть как-то на английском. После этого за выжившими россиянами к самолету жители села пошли пешком по горам, так как местность не позволила использовать какой-либо транспорт.

В этот же день четверо россиян, выжившие при катастрофе, прибыли в Москву.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине отклонился от курса, изменив маршрут.

Среди находившихся на борту — два пилота, два врача, а также супруги Евсюковы. Перелет был организован в связи с заболеванием женщины. Сын Евсюковой рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. МИД РФ сообщил, что в результате крушения самолета погибли супруги. Четыре члена экипажа были найдены живыми.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024