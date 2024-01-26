Синоптик рассказал о погоде в феврале

Погода в феврале будет похожа на январскую: россиян ожидают резкие перепады температур и атмосферного давления. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал в интервью радио Sputnik синоптик Александр Шувалов.

«Готовимся к сюрпризам со стороны погоды. Я бы поставил на очень разнообразный, скажем так, февраль. То, что мы испытали на себе в январе, боюсь, можем испытать и в феврале. Вероятность сценария со скачками от оттепели к морозам достаточно велика, она больше, чем вероятность ровной, теплой погоды», — сказал Шувалов.

Он уточнил, что нынешняя зима отличается повышенной нервозностью, невообразимыми движениями и давления, и температур, и всех остальных метеопараметров. Всё это сопровождается сильными снегопадами, большим количеством осадков.

Но, по словам синоптика, для февраля вообще характерны значительные отклонения температуры то в одну, то в другую сторону.

25 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что оттепель в столице закончится в пятницу. При этом он уточнил, что сильного или резкого похолодания не произойдет.