Переговоры США и Ирака не будут касаться вывода американских войск

Предстоящие в ближайшие дни американо-иракские переговоры не будут касаться темы вывода американских войск из Ирака. Об этом 25 января заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Речь на них будет идти о будущем двустороннего сотрудничества США и Ирака», — сказала она на брифинге.

По словам Сингх, анонсированные ранее заседания рабочих групп двусторонней Высшей военной комиссии «не станут переговорами о выводе американских войск из Ирака».

На них будут обсуждаться борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ — запрещенная на территории РФ террористическая организация), оперативные требования и уровень оснащенности вооруженных сил Ирака, уточнила представитель Пентагона.

О том, США и Ирак в ближайшее время начнут переговоры о переходе от коалиционного военного присутствия американских войск в стране к «устойчивому двустороннему сотрудничеству» по безопасности, ранее в этот день заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Однако он не уточнил, будет ли Вашингтон полностью или частично выводить свои войска из Ирака, численность которых в настоящее время составляет около 2,5 тыс. человек.

5 января стало известно, что иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани, после того как американские военные нанесли по Багдаду авиаудар, в результате которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар.

Комментируя это «Известиям», посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев указал на незаконность вторжения коалиции США в Ирак в 2003 году, поскольку оно не было одобрено Советом Безопасности ООН. Соединенные Штаты не продумали свое вторжение, в результате чего в Ираке разразился чудовищный кризис, отметил дипломат.