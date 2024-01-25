Эрдоган утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 25 января, утвердил ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО. Текст закона был опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmi gazete.

Таким образом Анкара официально завершила процесс ратификации членства Стокгольма в альянсе.

23 января парламент Турции проголосовал за ратификацию членства Швеции в НАТО.

Венгрия осталась единственной участницей Североатлантического альянса, которая еще не ратифицировала заявку Швеции. Ранее, 18 января, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Швеция ведет себя так, будто ее не интересует вступление в НАТО, поскольку не предпринимает никаких шагов для укрепления союзнических отношений со страной.

24 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны поддерживает вступление Швеции в Североатлантический альянс. Он также добавил, что правительство Венгрии продолжит призывать парламент страны к одобрению заявки королевства на присоединение к блоку, а также к ратификации этого решения при первой возможности.

Тогда же пресс-служба парламента Венгрии сообщила «Известиям», что вопрос ратификации заявки на вступление Швеции в НАТО будет рассмотрен в ходе весенней парламентской сессии, которая начнется в конце февраля.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но ратификация их членства затягивалась. 4 апреля 2023-го официально присоединился к блоку только Хельсинки.