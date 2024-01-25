Путин: на фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран
На предстоящий Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в этом году в Сочи, уже прислали заявки 300 тыс. человек из 190 стран. Об этом 25 января заявил президент России Владимир Путин.
Его слова прозвучали на встрече с учащимися вузов Калининградской области в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Участники мероприятия попросили главу государства поддержать идею о создании международной организации для дальнейшего взаимодействия с участниками фестиваля.
«Идея хорошая, конечно, надо подумать. <...> Уже заявки прислали 300 тыс. человек из 190 стран мира. Поэтому это мероприятие обещает быть масштабным, мощным, красивым. Советский Союз и Россия регулярно принимала такие мероприятия у себя. Там некоторые переформатирования происходят в связи с сегодняшней ситуацией, но в целом желающих очень много. Надеюсь, что оно пройдет на хорошем высоком уровне», — ответил на это Путин.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи.
В конце декабря 2023 года корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов показал процесс подготовки федеральной территории «Сириус» к всемирному фестивалю. Отмечалось, что она не останавливается даже ночью. Набережная, где река Мзымта впадает в Черное море и которая была пустырем, вскоре станет уютным двухкилометровым променадом с амфитеатром. Рядом также строится площадка для любителей авиации.
В октябре того же года заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что фестиваль даст молодежи возможность собраться на одной площадке, обсудить проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.