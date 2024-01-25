Путин пообещал увеличивать МРОТ

Размер минимальной заработной платы в России будет повышаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь со студентами в Калининграде 25 января.

Он отметил, что зарплата будет повышаться в зависимости от того как развивается экономика и исходя из возможностей бюджета.

По словам Путина, повышение МРОТ отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия, уточняет «Газета.Ru».

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже существенно повыше. А это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — заявил российский лидер.

Также, как отметил президент, регулировать уровень зарплаты в экономике нельзя, так как он зависит от рынка, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно.

На этой же встрече российский лидер отметил, что реальные доходы россиян в 2023 году росли быстрее инфляции. По его словам, «в целом по сравнению даже с другими годами у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подросли выше, чем в предыдущие годы». Президент отметил, что особенно государство старается поддержать людей, работающих в сфере образования и медицины.

С 1 января 2024 года размер МРОТ был повышен на 18,5%, теперь он составляет 19 242 рубля. Кроме того, согласно закону, с 2025 года предусматривается увеличение соотношения минимального размера оплаты труда с медианной заработной платой с 42 до 48%.

Также с 1 января увеличился размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Стоимость одного пенсионного коэффициента выросла со 129,5 до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости — с 7915,4 до 8134,9 рубля.