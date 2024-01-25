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Путин отметил рост реальных доходов россиян в 2023 году быстрее инфляции

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Реальные доходы россиян в 2023 году росли быстрее инфляции. Об этом 25 января заявил президент РФ Владимир Путин, встречаясь со студентами в Калининграде.

По его словам, «в целом по сравнению даже с другими годами у нас реальные доходы населения и уровень реальной заработной платы подросли выше, чем в предыдущие годы». Президент отметил, что особенно государство старается поддержать людей, работающих в сфере образования и медицины. Он также добавил, что в 2024 году снова будет повышен уровень минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Размер минимальной заработной платы будем повышать, с этого года он будет уже так существенно повышен. А это, в свою очередь, отражается на всех других выплатах, включая социальные пособия», — отметил российский лидер.

По словам президента, регулировать этот уровень в экономике нельзя, так как он зависит от рынка, но поддерживать людей, которые работают в социальных сферах, нужно.

Заработанная плата: президент сообщил о росте реальных доходов россиян
А также рассказал о кадровых проблемах на фоне исторической безработицы в стране

Ранее 25 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что в России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий, что затронет около 20 млн человек. Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом, напомнил Мишустин.

Тогда же из результатов исследования «СберСтрахования жизни», с которыми ознакомились «Известия», стало известно, что за год зарплатные ожидания российских студентов выросли на 25%. Если в прошлом году размер желаемого ежемесячного дохода респондентов составлял 80,7 тыс. рублей, то в 2024-м — 100 тыс. рублей.

До этого, 4 января, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал «Российской газете», что, согласно социологическим исследованиям, россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц. Он также обратил внимание на то, что в первой половине 2023 года экономическая активность в стране не была высокой, однако летом, осенью и в начале зимы рост заметно ускорился. Экономист объяснил, что зарплатные ожидания являются хорошим показателем экономической динамики.

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