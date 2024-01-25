Мишустин сообщил об индексации более 40 пособий с 1 февраля

В России с 1 февраля проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий, что затронет около 20 млн человек. Об этом 25 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено», — сказал он.

Исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом, напомнил Мишустин.

В частности, увеличится материальная помощь семьям, что коснется единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за новорожденным. Также вырастет размер материнского капитала, который в этом году составит более 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. — на второго и последующих детей.

Помимо этого, выплаты повысят инвалидам и ветеранам Великой отечественной войны и боевых действий, Героям России и Героям Труда, уточнил председатель правительства. Он подчеркнул, что перечисленные меры затронут около 20 млн человек, которые должны вовремя получать положенные им средства.

Накануне на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) для многодетных семей. Как следует из пояснительной записки к проекту, в настоящее время в России насчитывается 2,3 млн многодетных семей. Такие меры стимулирования и поддержки позволят увеличить их число.

Ранее, 23 января, президент РФ Владимир Путин согласился продлить субсидию в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. По словам главы государства, программа является эффективной.

19 января правительство продлило в 2024 году действие мер соцподдержки для медработников, оказывающих помощь участникам спецоперации. Конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени.