В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) для многодетных семей. Соответствующий документ 24 января опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно данным думской электронной базы, инициатива была внесена партией КПРФ, в частности, лидером политической силы Геннадием Зюгановым, кандидатом на выборы президента, депутатом Николаем Харитоновым, а также депутатами Ниной Останиной, Юрием Афониным и Николаем Коломийцевым.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в настоящее время в России насчитывается 2,3 млн многодетных семей. Такие меры стимулирования и поддержки позволят увеличить число подобных семей.

«Осознание обществом глубокой демографической катастрофы заставило власть объявить 2024 год Годом семьи. 23 января 2024 года президент [России Владимир Путин] издал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», который устанавливает единый статус таких семей в стране и гарантирует ряд мер поддержки», — поясняется в комментарии к законопроекту.

Накануне Путин согласился продлить субсидию в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. По словам главы государства, программа является эффективной.

Ранее, 21 декабря, «Известия» выяснили, что в правительство будет направлен законопроект, согласно которому будет предложено ввести механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Как уточнялось в пояснительной записке, закон будет направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом ее негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент.

До этого, 15 декабря, президент России поручил кабмину сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Также он добавил, что предложил правительству подумать над тем, чтобы сохранить субсидию в 450 тыс. рублей для выплаты основной суммы кредита на семью с тремя и более детьми. Обе эти программы заканчиваются в 2024 году.

Действие программы распространяется на семьи, в которых после 1 января 2019 родился третий или последующий ребенок. Так, если они решат взять ипотеку, то смогут рассчитывать на выплату до 450 тыс. рублей для погашения займа. Кроме того, деньги можно использовать для погашения кредита на покупку жилья, а также на покупку земельного участка.