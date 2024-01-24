Реклама
Прямой эфир
Авто
Большинство опрошенных россиян высоко оценили качество автомобилей из Китая
Армия
МО сообщило о перехвате четырех БПЛА над территорией Орловской области
Мир
В большей части регионов Эквадора был отменен комендантский час
Армия
Экипажи вертолетов Ка-52М поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении
Происшествия
Четыре человека пострадали при выбросе газа в жилом доме в Якутии
Общество
Синоптики пообещали москвичам небольшие осадки и около 0 градусов в среду
Спорт
Россиянин Медведев вышел в полуфинал Australian Open
Политика
Американист назвала Трампа главным кандидатом на выборах США от республиканцев
Мир
Канада поставит Украине надувные катера в качестве новой военной помощи
Происшествия
Минобороны сообщило о крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
Мир
МИД РФ «удивился» позиции Берна по поиску путей для переговоров по Украине
Происшествия
В Петербурге таможенники изъяли более тонны кокаина из Бельгии
Мир
Спецборт МЧС России доставил гуманитарный груз для жителей сектора Газа
Культура
Кинокритик спрогнозировал победу «Оппенгеймера» в борьбе за «Оскар»
Политика
В Кремле назвали суверенным решение Турции принять Швецию в НАТО
Сюжет:

В Госдуму внесли законопроект об отмене НДФЛ для многодетных семей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект об отмене налога на доходы физлиц (НДФЛ) для многодетных семей. Соответствующий документ 24 января опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно данным думской электронной базы, инициатива была внесена партией КПРФ, в частности, лидером политической силы Геннадием Зюгановым, кандидатом на выборы президента, депутатом Николаем Харитоновым, а также депутатами Ниной Останиной, Юрием Афониным и Николаем Коломийцевым.

Как следует из пояснительной записки к проекту, в настоящее время в России насчитывается 2,3 млн многодетных семей. Такие меры стимулирования и поддержки позволят увеличить число подобных семей.

«Осознание обществом глубокой демографической катастрофы заставило власть объявить 2024 год Годом семьи. 23 января 2024 года президент [России Владимир Путин] издал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», который устанавливает единый статус таких семей в стране и гарантирует ряд мер поддержки», — поясняется в комментарии к законопроекту.

Всё большее — детям: кабмин проработает поручение о продлении «Семейной ипотеки»
Где уже поддержали идею президента, высказанную на прямой линии

Накануне Путин согласился продлить субсидию в 450 тыс. рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. По словам главы государства, программа является эффективной.

Ранее, 21 декабря, «Известия» выяснили, что в правительство будет направлен законопроект, согласно которому будет предложено ввести механизм поэтапного погашения жилищных кредитов при рождении первого и последующих детей в семье. Как уточнялось в пояснительной записке, закон будет направлен на существенное изменение демографической ситуации в нашей стране, на перелом ее негативных тенденций, имеющихся в настоящий момент.

До этого, 15 декабря, президент России поручил кабмину сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Также он добавил, что предложил правительству подумать над тем, чтобы сохранить субсидию в 450 тыс. рублей для выплаты основной суммы кредита на семью с тремя и более детьми. Обе эти программы заканчиваются в 2024 году.

Действие программы распространяется на семьи, в которых после 1 января 2019 родился третий или последующий ребенок. Так, если они решат взять ипотеку, то смогут рассчитывать на выплату до 450 тыс. рублей для погашения займа. Кроме того, деньги можно использовать для погашения кредита на покупку жилья, а также на покупку земельного участка.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024