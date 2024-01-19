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Правительство РФ продлило меры поддержки для помогающих участникам СВО медработников

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Правительство РФ продлило в 2024 году действие мер соцподдержки для медработников, оказывающих помощь участникам спецоперации. Об этом 19 января сообщается на сайте кабмина.

Конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности работника и суммарно отработанного им времени. Таким образом, максимальный размер финансовой помощи для руководителей медорганизаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, участвующих в хирургических операциях, составит 100 тыс. рублей в месяц.

Такие же выплаты могут получить старшие врачи и врачи скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачи, проводящие судебно-медицинскую экспертизу.

Выплаты в размере до 60 тыс. рублей предусмотрены для заместителей руководителей медорганизаций, врачей, главных медицинских сестер, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях.

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях и помогают анестезиологам и реаниматологам, могут получить до 40 тыс. рублей. Такая же сумма предусмотрена для медицинских работников, работающих в бригадах скорой медицинской помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.

«Максимальный размер выплат для медицинских работников, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тыс. рублей в месяц», — сказано в сообщении.

Младший медперсонал, обеспечивающий специализированную помощь в стационарах и младший персонал и другие работники станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы могут получить до 20 тыс. рублей в месяц.

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Ранее, 25 декабря, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что с 1 января 2024 года на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и науки. Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель фиксирует во внутренних документах и договорах. Если руководство хочет оставить сотрудников без повышения, те вправе обратиться в Роструд или суд, указал он.

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