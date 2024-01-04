Окладное ожидание: решит ли проблемы медиков переход на новую систему оплаты труда

В нескольких небольших городах с населением менее 500 тыс. человек зарплаты врачей вошли в топ по размеру оплаты труда, согласно данным исследования SuperJob. При этом в других их зарплаты значительно ниже. Опрошенные «Известиями» эксперты пояснили, что за этим может скрываться хитрость работодателя, который не уточняет в вакансиях объем и условия работы. По их словам, зарплаты работников сферы здравоохранения могут уравняться только после ввода новой единой системы оплаты труда, пилотный проект которой запланирован на 2025 год. По их мнению, он также мог бы облегчить проблему дефицита кадров. Подробности — в материале «Известий».

Высокие зарплаты врачей

В конце декабря сервис SuperJob проанализировал вакансии и зарплатные предложения в разных российских городах с населением до 500 тыс. человек. Исследование показало, что в конце года самую высокооплачиваемую работу врачам предлагали в Твери, Туле, Пскове, Нижнем Тагиле и Сочи.

Так, детская областная клиническая больница Твери ищет заведующего хирургическим отделением за 150 тыс. рублей в месяц, при этом требуемый стаж работы — от одного года. А в Нижнем Тагиле врачу УЗИ без опыта работы готовы предложить 100 тыс. рублей в месяц и жилье в новом доме. При этом та же больница находится в поиске заведующего отделением функциональной и ультразвуковой диагностики, предлагая кандидату от 90 тыс. в месяц. Еще одна клиника города готова платить врачу-эндоскописту 70 тыс. рублей, а частный медицинский центр — 150 тыс. рублей.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал пояснил «Известиям», что никто же не обязывает работодателя прикладывать к вакансии трудовой договор, в котором будут прописаны условия получения названной суммы и объемы работ.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что работодатели так заманивают и завышают зарплату, указывая сумму с учетом предполагаемых переработок, совмещения и ночных дежурств , — отметил он.

Эксперт добавил, что также известны случаи, когда врачей заманивают высокими зарплатами, иногда предоставляют им жилье, ждут пока специалист обоснуется на новом месте, возможно, купит недвижимость, его дети привыкнут к местной школе, после чего снижают выплаты, что даже не противоречит законодательству, так как оклад остается неизменным.

— Система оплаты труда у нас выстроена таким образом, что стимулирующие выплаты составляют существенную часть зарплаты, — пояснил он.

Из чего состоит зарплата врача

Как ранее уточнил «Известиям» председатель профсоюза работников здравоохранения России и общественного совета при Минздраве Анатолий Домников, в большинстве регионов у медработников окладная часть составляет около 30%, а премиальная может доходить до 70%.

В настоящее время трудовое законодательство позволяет регионам формировать свои нормы установления окладов медицинских работников, нет обязательного минимума либо стандарта. Зарплата работников сферы здравоохранения состоит из трех частей: оклада, стимулирующих выплат и компенсационных выплат, состав и размер которых также не регламентирован.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Начальник экономического управления ЦК профсоюза работников здравоохранения России Тамара Гончарова рассказала «Известиям», что дифференциация начинается еще с окладов — отправной точки, от которой рассчитывается и складывается зарплата медработника. Она привела в пример оклад санитарки, который в Белгороде составляет 16 тыс. рублей, а в Иваново — 3,8 тыс. рублей по состоянию на середину 2023 года. В Рязани и Смоленске, по ее словам, санитарка также получает около 4 тыс. рублей оклада.

— Если медицинские работники оказывают помощь по одинаковым стандартам, то есть эти стандарты не зависят от региона, то и оплата труда тех медицинских работников тоже должна быть одинаковая, — заявила Тамара Гончарова.

По ее мнению, здесь также кроется и причина существенной разницы в кадровом обеспечении Москвы и Подмосковья с Санкт-Петербургом и прилегающих к ним регионов. Значительная разница в оплате труда и небольшое расстояние до столиц приводят к утечке кадров.

Она напомнила, что еще в 2019 году президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать новую отраслевую систему оплаты труда в сфере здравоохранения и отвел на это один год . Система была разработана, но ее внедрение несколько раз откладывалось, в настоящее время начало пилотного проекта запланировано на 2025 год. Один из важнейших принципов новой системы — оклад не может быть ниже уровня МРОТ, который на 2024 году установлен на уровне 19 242 рубля.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Также устанавливается единый для всех регионов перечень стимулирующих и компенсационных выплат, определяются их названия и размер. При этом регионам дается и некоторая свобода — они будут вправе вводить собственные выплаты, но с обязательным соблюдением гарантированных. Также разным регионам будет присвоен разный коэффициент в зависимости от стоимости жизни.

Проблема нехватки врачей

Сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал, в то же время, скептически относится к возможности соблюдения сроков внедрения новой системы.

— Внедрение новой системы неоднократно откладывалось без особых объяснений причин. Есть ощущение, что правительство просто не собирается реализовывать этот проект и раз за разом переносит. С тем же успехом его и в 2025 году перенесут на год или на два, — комментирует эксперт.

По его словам, если бы проект начали реализовывать в 2021 году, как это и было запланировано, то к настоящему времени проблема кадрового дефицита в значительной степени была бы решена, ведь на это должно уйти как минимум несколько лет.

— Даже в 12 беднейших регионах, в том числе в маленьких городах и селах, зарплата бы выросла очень существенно, хотя отчасти проблема утечки кадров из более бедного региона в более богатый всё равно бы сохранялась, — отметил Андрей Коновал.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Введение единой системы оплаты труда отчасти решит проблему кадрового голода в сфере здравоохранения, отметила Тамара Гончарова, но этого недостаточно — нужно вводить еще и пакет социальных преференций.

— Нужна комплексная государственная программа для разрешения кадровой проблемы в здравоохранении, — сказала она.

Эксперт подчеркнула, что это многосторонняя проблема, хотя в основе ее лежит материальное обеспечение.