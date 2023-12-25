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Юрист рассказал о категориях работников с повышенной зарплатой с 1 января

Юрист Виноградов: с 1 января на 9,8% повысят зарплату учителям и медикам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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C 1 января на 9,8% проиндексируют зарплату работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки. Об этом 25 декабря агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Остальным бюджетникам стоит ожидать запланированного повышения зарплаты на 4,5% с 1 октября, добавил он.

«При этом индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Зарплаты судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года», — сказал юрист.

Виноградов отметил, что из этого списка исключением являются военные и сотрудники силовых ведомств. Он напомнил, что, согласно законодательству, все организации, включая небюджетные, должны проводить индексацию заработной платы сотрудников, самостоятельно оценивая уровень инфляции и рост минимального размера оплаты труда.

«В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была», — подчеркнул эксперт.

Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель фиксирует во внутренних документах и договорах. Если руководство хочет оставить сотрудников совсем без повышения, те вправе обратиться в Роструд или суд, рассказал Виноградов.

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Ранее, 14 декабря, Путин в ходе «Итогов года» заявил, что уровень зарплат в России вырастет в среднем на 8% с учетом инфляции.

Он также отметил, что безработица обновила исторический минимум и составляет 2,9%, и упомянул, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен на 18%. Кроме того, глава государства также заявил о растущей динамике ожидаемой продолжительности жизни в России.

5 декабря стало известно, что в России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату 1 млн рублей в месяц и более. Это на 43% больше, чем в 2021-м.

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