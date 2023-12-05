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Россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В России 24,4 тыс. работников крупных и средних предприятий в этом году получали зарплату от 1 млн рублей в месяц и более (до вычета подоходного налога), говорится в исследовании FinExpertiza на основе данных Росстата (есть у «Известий»). Это на 43% больше, чем в 2021-м.

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Больше всего работников-миллионеров оказалось в сфере оптовой и розничной торговли (4,3 тыс. человек), в обрабатывающей промышленности (3,97 тыс.), в финансах и страховании (3,66 тыс.).

Основная причина увеличения количества таких сотрудников –– дефицит кадров во многих отраслях экономики, полагает заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

«Такие должности, как топ-менеджеры, директора магазинов или сетей, руководители отделов закупок и продаж всегда были в дефиците на рынке труда в силу специфики и большой трудоотдачи», — отметил руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский.

При этом с учетом накопленной за два года потребительской инфляции (20,6%) 1 млн рублей сегодня равноценен по покупательной способности 830 тыс. рублей в 2021 году, заявили в FinExpertiza.

При этом власти прогнозируют дальнейший рост доходов населения. В 2023–2026 годах номинальные зарплаты (то есть без учета инфляции) как минимум в восьми регионах России будут увеличиваться в среднем на 10% в год и выше, сообщал ранее Минэк.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лям и не снилось: россиян с зарплатой от 1 млн стало в 1,5 раза больше

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