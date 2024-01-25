Российские студенты рассказали о желаемом ежемесячном доходе

За год зарплатные ожидания российских студентов выросли на 25%, говорится в результатах исследования «СберСтрахования жизни», с которыми ознакомились «Известия» 25 января.

Если в прошлом году размер желаемого ежемесячного дохода респондентов составлял 80,7 тыс. рублей, то в 2024-м — 100 тыс. рублей.

Эксперты отметили, что российские студенты рассчитывают стать финансово независимыми в 21 год, при этом 33% учащихся вузов уже считают себя таковыми. Как уточнили аналитики, в среднем по стране для всех возрастных групп этот показатель составляет 26,9 года. 88% опрошенных считают, что финансовая независимость заключается в достойной заработной плате.

«Наше исследование показало, что финансовые инструменты — второй по популярности (после зарплаты) способ достижения материальной свободы для молодежи. Такой вариант ответа выбрали 60% респондентов, которые предпочитают вклады, накопительные счета или программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Желаемый размер накоплений, которые молодые люди планируют сформировать, за год вырос почти в два раза — с 3,6 млн до 6,8 млн рублей», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

По его мнению, достичь этой цели реально, особенно с программами накопительного страхования жизни, так как с ними начать копить можно, откладывая от 2 тыс. рублей в месяц. Однако делать это необходимо регулярно.

Также в результатах исследования отмечается, что 34% опрошенных связывают свое финансовое благополучие с открытием собственного дела, 23% для этого потребуется рентная недвижимость, еще 18% планируют инвестировать в акции и облигации.

«Интересно, что сегодня около 7% студентов, формирующих накопления, планируют получение дополнительного образования после окончания основного. Большая часть опрошенных готова продолжить образование в России, а каждый третий (35%) для данных целей рассматривает в том числе и зарубежные вузы: 16% респондентов выбрали Китай, 9,2% — Индию, 4,1% — Турцию, 2% — Казахстан, 1,5% — Армению, по 1% — Белоруссию и Узбекистан. Чтобы отложить необходимую для оплаты обучения сумму, также хорошо подойдут программы НСЖ», — добавил Вестеровский.

Ранее, 4 января, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал «Российской газете», что, согласно социологическим исследованиям, россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц. Он также обратил внимание на то, что в первой половине 2023 года экономическая активность в стране не была высокой, однако летом, осенью и в начале зимы рост заметно ускорился. Экономист объяснил, что зарплатные ожидания являются хорошим показателем экономической динамики.