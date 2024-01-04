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Профессор Зубец назвал размер желаемой россиянами зарплаты в 2024 году

Профессор Зубец: россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Россияне в среднем желают получать 115 тыс. рублей в месяц. Об этом 4 января рассказал «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Алексей Зубец.

«Наши последние социологические исследования показывают, что те, кто сегодня ищет работу, в среднем ориентируются на зарплату 115 тыс. рублей в месяц», — сказал он.

По его словам, в первой половине 2023 года экономическая активность в стране не была высокой, однако летом, осенью и в начале зимы рост заметно ускорился. Зубец отметил, что российская экономика «раскочегарилась» ближе к концу 2023 года.

При этом профессор указал на то, что зарплатные ожидания являются хорошим показателем экономической динамики, поскольку при поиске работы люди стали смотреть, на какой доход они могут претендовать, исходя из конъюнктуры рынка.

Зубец подчеркнул, что к концу 2023 года перспективы найти хорошую работу с высокой зарплатой улучшились, что говорит об устойчивом прогрессе российской экономики, несмотря на сложности, вызванные санкциями.

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