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Названы специальности с самыми высокими зарплатами в 2023 году

hh.ru: самые высокие зарплаты среди руководителей оказались в IT
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Аналитики hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, каким специалистам в уходящем году работодатели были готовы платить больше всего. Двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавили представители IT-сферы. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 21 декабря.

Отмечается, что были проанализированы более 10 млн вакансий, которые были размещены на hh.ru на протяжении 2023 года. Для более корректного сравнения позиции из сферы высшего и среднего менеджмента вынесены в отдельный список.

Так, двадцатку наиболее высокооплачиваемых специализаций в категории высшего и среднего менеджмента возглавили представители IT-сферы. На первом месте — руководитель группы разработки: медиана предлагаемых зарплат в этих вакансиях по итогам 2023 года составила 193 500 рублей (это на 36 700 рублей больше, чем в 2022 году). На втором месте — директор по информационным технологиям (CIO) с медианной заработной платой в 151 400 рублей (+5 400 рублей к 2022 году).

Третье-четвертое места по стоимости на рынке топ-менеджмента между собой разделили коммерческий директор (CCO) и финансовый директор (CFO) – в обоих случаях речь идет о доходе в 151 400 рублей. При этом за год вознаграждение коммерческих директоров выросло на 10 700 рублей, финансовых — на 4 100 рублей.

Пятое место по уровню предлагаемых зарплат среди руководителей заняли операционные директора (COO) — в 2023 году им предлагали в среднем 150 000 рублей, что на 19 900 рублей больше, чем в 2022 году.

Среди специализаций, которые не подразумевают руководство большой командой, наиболее высокое вознаграждение в 2023 году работодатели предлагали DevOps-инженерам — 214 600 рублей. По сравнению с 2022 годом зарплатное предложение для этих специалистов снизилось на 7 900 рублей.

На втором месте разместились дата-сайентисты с заработной платой в 202 500 рублей, причем за последний год прирост составил 37 500 рублей. Третье место заняли системные аналитики, которым работодатели предлагали в среднем 150 900 рублей (+19 300 рублей к 2022 году). Также в пятерку самых «дорогих» не руководителей вошли программисты (129 900 рублей; –500 рублей к 2022 году) и агенты по недвижимости (124 400 рублей; +13 900 рублей к 2022 году).

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Накануне в пресс-службе hh.ru рассказали «Известиям», что самой востребованной на российском рынке труда в 2023 году стала профессия менеджера по продажам.

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