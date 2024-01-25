Автобусы запустили для пассажиров после схода поезда у Волоколамска
Компенсационные автобусы будут доставлять пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом 25 января сообщила дорога в своем Telegram-канале.
Движение железнодорожных составов на участке ранее было временно приостановлено после схода при маневровых работах хозяйственного поезда. Пострадавших в результате происшествия нет. Причины произошедшего устанавливаются.
«На период восстановительных работ по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины на станции Волоколамск назначены компенсационные автобусы, которые будут доставлять пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Пассажиров информируют о времени и месте курсирования компенсационного транспорта. Кроме того, на место направлены восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.
Ранее, 9 января, сообщалось о сходе вагонов с рельсов на перегоне Алеур – Бушулей в Забайкалье. В результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. По данным МЧС, сход вагонов произошел из-за столкновения.
До этого, 20 декабря, сообщалось, что два вагона-зерновоза сошли с рельсов и опрокинулись на железной дороге в Оренбургской области. Вагоны получили повреждения, также повреждена железная дорога. Пострадавших в результате происшествия нет.