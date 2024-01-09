В МЧС назвали причину схода вагонов в Забайкалье
Сход 14 вагонов на перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги произошел из-за столкновения. Об этом сообщили на сайте главного управления (ГУ) МЧС России по Забайкальскому краю во вторник, 9 января.
«На перегоне Бушулей – Алеур произошли сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов», — сказано в публикации.
По информации ведомства, на месте происшествия в настоящее время работает оперативная группа. Кроме того, был организован оперативный штаб, работающий на базе главного управления.
Также в управлении МЧС РФ по региону предупредили, что возможна задержка поездов №9 Владивосток – Москва, а также №10 Москва – Владивосток. В ведомстве подчеркнули, что в случае задержки всем ожидающим будет предоставлена возможность поесть и согреться.
На путях ведутся восстановительные работы, к которым привлекли 90 человек и 15 единиц техники, из них от МЧС России — 19 человек и три единицы техники.
Ранее в этот день сообщалось о сходе вагонов с рельсов в этой местности. Информации о пострадавших не поступало. По данным РЖД, сход вагонов произошел в 19:17 мск. В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. К месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка.