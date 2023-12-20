Два вагона-зерновоза опрокинулись на железной дороге в Оренбуржье

Два вагона-зерновоза сошли с рельсов и опрокинулись на железной дороге в Оренбургской области. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел 19 декабря на пути, который находится в ведении ООО «Тоцкая хлебная компания». Путь примыкает к станции «Тоцкая». Во время погрузки зерна 10 вагонов пришли в движение, пишет «Урал56.Ру». С рельсов сошли два вагона, один из них был пуст.

Вагоны получили повреждения, также повреждена железная дорога. Пострадавших в результате происшествия нет. По факту инцидента проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения.

В Забайкальском крае в августе четыре вагона сошли с рельсов на станции Голубичная, три из них опрокинулись.