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Четыре грузовых вагона сошли с рельсов в Забайкалье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На станции Голубичная Забайкальской железной дороги сошли четыре вагона, три из них опрокинулись. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 2 августа 2023 года около 21:00 местного времени (15:00 мск) на путях необщего пользования станции Голубичная Забайкальской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда, из них три — с опрокидыванием. В настоящее время проводятся восстановительные работы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что задержек поездов из-за происшествия нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Читинского линейного отдела МВД России на транспорте. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее, 26 июля, стало известно, что вагоны с серой загорелись на железнодорожном вокзале в Сасово Рязанской области. Огонь охватил 80 кв. м площади поезда.

Позднее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что в результате задымления вагонов серой пострадал один человек.

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