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На перегоне Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 14 вагонов поезда

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Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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На перегоне Алеур – Бушулей Забайкальской железной дороги 14 вагонов поезда сошли с рельсов, пострадавших нет. Об этом 8 января сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

По информации компании, сход вагонов произошел в 19:17 (мск). В результате инцидента нарушен габарит соседнего пути. Пострадавших нет, угрозы экологии нет, добавила пресс-служба.

«В связи с происшествием по станции Чернышевск остановлены пассажирские поезда № 2 Москва – Владивосток и № 392 Чита – Благовещенск. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим. Пассажиры будут обеспечены питанием и водой», — говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Делается всё возможное для ликвидации последствий схода и возобновления движения на участке. Причины произошедшего выясняются.

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Ранее, 20 декабря, сообщалось, что два вагона-зерновоза сошли с рельсов и опрокинулись на железной дороге в Оренбургской области. Вагоны получили повреждения, также повреждена железная дорога. Пострадавших в результате происшествия нет.

До этого, 11 ноября, в Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда на перегоне Рыбное – Блокпост. Отмечается, что незначительные травмы получил помощник машиниста, была вызвана бригада медицинских работников. Угрозы экологии нет.

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