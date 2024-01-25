Лекарственный дефект: экс-губернатор Белозерцев получил 12 лет за взятки

Защита будет обжаловать приговор, вынесенный экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и основателю фармкомпании «Биотэк» Борису Шпигелю, выяснили «Известия». 25 января суд признал их виновными в даче и получении взятки и приговорил к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Суд счел доказанным, что Белозерцев через посредников получил от Шпигеля деньги и имущество на 30 млн рублей за заключение госконтрактов на поставку лекарств льготникам. Адвокаты назвали приговор суровым. По их версии, фигурантов дела связывали исключительно деловые отношения. Из базы СПАРК следует, что после ареста Шпигеля объемы госконтрактов, выигранных «Биотэком», сократились более чем в 100 раз.

За что осудили Шпигеля и Белозерцева

Измайловский суд Москвы признал виновными экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бывшего сенатора, основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля в коррупционном преступлении.

Их приговорили к 12 и 11 годам колонии строгого режима соответственно. Это на год меньше, чем просило для фигурантов обвинение (13 и 12 лет соответственно). Также обоим назначили штраф — по 450 млн рублей.

Бориса Шпигеля и Ивана Белозерцева арестовали в марте 2021 года и обвинили в даче и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Белозерцев через посредников получил от Шпигеля деньги и имущество на 30 млн рублей за заключение госконтрактов на поставку медикаментов, а также за общее покровительство в ведении бизнеса в регионе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Это покровительство, считает обвинение, оказывалось, в частности, пензенской аптечной сети «Фармация» (входит в группу «Биотэк»). Она на протяжении нескольких лет подряд выигрывала конкурсы на поставку лекарств для региональных льготников, включая препараты от COVID-19. По мнению следствия, этот непрерывный успех обеспечивался взятками, которые передавались как в виде денег, так и предметами роскоши.

В частности, следствие сочло взяткой часы Breguet за 5,7 млн рублей — их супруги Шпигель подарили губернатору в 2020 году. Также взяткой назван и факт использования Белозерцевым автомобиля Mercedes V250 d — машина была оформлена по договору лизинга на «Биотэк».

При обыске в служебном кабинете у губернатора следователи нашли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Эта находка стала в его деле второй уголовной статьей — о незаконном приобретении и хранении оружия.

Суд признал посредниками во взятке остальных фигурантов дела. Супругу Шпигеля Евгению (по данным базы СПАРК, она бенефициар «Биотэк» с 77% акций) суд приговорил к 8,5 года и штрафу в 150 млн рублей. Ровно такой же срок и штраф 60 млн рублей получил гендиректор сети «Фармация» Антон Колосков. Родственника Белозерцева Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова осудили на 7,5 года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также суд лишил Белозерцева и Шпигеля государственных наград.

Борис Шпигель не присутствовал на заседании суда очно. Из-за состояния здоровья он участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО «Матросская Тишина». Как пояснил его адвокат, его доверитель страдает сердечными и неврологическими заболеваниями.

Никто из фигурантов своей вины не признал. Во время оглашения приговора находящийся в «аквариуме» в зале суда Иван Белозерцев качал головой, отрицая происходящее.

Было ли лоббирование

Адвокат Бориса Шпигеля Зарина Фарниева выразила недовольство 11-летним сроком своего подзащитного.

— Борис Исаакович — тяжело больной человек, за три года его ни разу не доставили в суд из-за его состояния. И сейчас он слушал приговор в инвалидной коляске, — сказала адвокат «Известиям» после оглашения приговора.

По мнению Зарины Фарниевой, «в деле нет фактов, подтверждающих, факт взятки», а деньги, которые он снимал в тот период, шли на покупку антикварных книг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Борис Исаакович известный антикварный коллекционер, один из крупнейших в России, — заявила адвокат.

Она добавила, что «никакого лоббирования со стороны Белозерцева не было» — компания «Фармация» была единственным участником региональных конкурсов задолго до того, как Белозерцев занял пост губернатора, и сохраняла эти позиции на протяжении 12 лет. Зарина Фарниева заявила о намерении обжаловать приговор после изучения резолютивной части решения суда.

Адвокат Ивана Белозерцева Алексей Шуварин назвал приговор суровым.

— Минимальная санкция по статье о взятке 8 лет, максимальная 15, — напомнил адвокат. — Иван Александрович в своем последнем слове просил суд вынести справедливое решение, но этого не случилось.

Ранее Белозерцев заявлял, что действительно получал от Шпигеля 20 млн рублей на избирательную кампанию — в 2020 году, за год до ареста, он переизбирался на второй срок. Однако в ходе судебного следствия от этих показаний отказался, заявив, что дал их под давлением.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как осужденные будут расплачиваться по штрафам

Расплачиваться с государством по многомиллионным штрафам фигуранты будут собственным имуществом — суд наложил на него арест на общую сумму более 1,8 млрд рублей. Сюда входят 61 объект недвижимости Ивана Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тыс. редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.

Кроме того, в ноябре 2023 года заместитель генпрокурора Игорь Ткачев подал к Белозерцеву, чете Шпигелей, Колоскову и пяти фармацевтическим компаниям, входящим в ГК «Биотэк», гражданский иск и потребовал взыскать с ответчиков 9,9 млрд рублей.

Решение по иску может быть вынесено уже в начале следующей недели сообщили «Известиям» в объединенной пресс-службе судов Пензенской области. Очередное заседание по делу состоится 26 января.

Как ранее писали «Известия», источником погашения иска может стать имущество «Биотэка». В этом случае компания, которая сейчас проходит процедуру банкротства, может прекратить свое существование, полагают эксперты. А ее кредиторы, претендующие на 2,5 млрд рублей активов «Биотэка», могут остаться ни с чем.

Экс-сенатор Борис Шпигель, 2021 год Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Взятка или дружба

Руководство и акционеры производителей лекарств и их дистрибуторов всегда плотно взаимодействуют с администрацией региона, в особенности с ключевыми чиновниками, которые курируют здравоохранение, пояснил «Известиям» источник на фармацевтическом рынке.

— Знакомство с губернатором может позволить бизнесу решать кадровые вопросы, например ставить своих людей на ключевые посты руководителей медучреждений. Но в случае со Шпигелем это могли быть и просто дружеские отношения, — полагает он.

Эксперт напомнил, что бизнес «Биотэка» не ограничивался Пензенской областью.

— Но, насколько известно, других аналогичных эпизодов с подарками другим главам регионов Шпигелю не инкриминируют, — отметил источник.

Он добавил, что в сфере фармацевтики, как и в любой другой, «торги бывают честные и не очень».

— Если производитель обладает уникальным препаратом, которому нет аналогов, он может полностью контролировать аукционы, — пояснил собеседник издания. — У «Биотэка» таких препаратов не было, но он вполне мог выигрывать конкурсы и честным путем, в особенности по тем позициям, которые производил. Производство у компании было в Пензенской области, поэтому Пенза считалась вотчиной Шпигеля, там он чувствовал себя как дома.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Адвокат Белозерцева факт его дружбы со Шпигелем отрицает.

— Их связывали исключительно деловые отношения, — сказал защитник «Известиям».

Как следует из информации портала госзакупок, контракты у Шпигеля были не только с Пензенской областью — в 2020 году (за год до задержания) «Биотэк» победил на торгах в 38 регионах.

Всего с начала 2018 года и до момента ареста своего основателя компания выиграла 2552 контракта на общую сумму более 37 млрд рублей. После ареста их число и объемы резко снизились — согласно данным базы СПАРК, с 16,8 млрд рублей в 2019 году до 123,8 млн в 2023-м.

В СК заявили, что по уголовному делу допрошено 155 свидетелей, его общий объем составил 164 тома.