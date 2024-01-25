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Долги стали тяжкие: как приговор Борису Шпигелю повлияет на рынок лекарств

Фармгигант «Биотэк» может прекратить свое существование, а его кредиторы — лишиться 2,5 млрд рублей
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Приговор основателю группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, если суд признает его виновным в даче взятки экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, осложнит работу этого крупного дистрибутора лекарств, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. Дела у «Биотэка» и без того не очень хороши — в последнее время компания лишилась большинства госконтрактов и переживает процедуру банкротства. Суд может вынести приговор Борису Шпигелю уже 25 января. Генпрокуратура подала к фигурантам дела иск на 9,9 млрд рублей. Источником его погашения может стать имущество «Биотэка». В этом случае компания может прекратить свое существование, а его кредиторы останутся ни с чем, полагают эксперты. Что происходит вокруг известного фармгиганта накануне приговора — в материале «Известий».

Что происходит с «Биотэком»

Измайловский суд Москвы 25 января огласит приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и бывшему сенатору от этой же области, основателю группы компаний «Биотэк» Борису Шпигелю по делу о многомиллионной взятке.

По версии следствия, благодаря «общему покровительству» Белозерцева входящая в «Биотэк» пензенская аптечная сеть «Фармация» на протяжении нескольких лет выигрывала региональные конкурсы на поставку лекарств для льготников.

Параллельно идут слушания в Октябрьском районном суде Пензы по иску Генпрокуратуры. Надзорное ведомство потребовало взыскать с фигурантов дела (их шестеро, но основные именно Шпигель и Белозерцев) штраф в размере почти 10 млрд рублей. Это сумма полученных по госконтрактам денежных средств. Очередное заседание также состоится 25 января.

Борис Шпигель

Экс-сенатор, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель

Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного суда

Если приговор будет обвинительным, а затем суд удовлетворит требования Генпрокуратуры, то от некогда крупного игрока на российском фармацевтическом рынке может не остаться и следа, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

До ареста Бориса Шпигеля «Биотэк» был одним из крупнейших поставщиков лекарств в России: по данным DSM Group, в конце 2020 года компания занимала десятое место в рейтинге фармацевтических дистрибуторов. После ареста Шпигеля в 2021 году компания опустилась на 19-е место, а по итогам 2022 года не заняла ни одну из 27 позиций рейтинга. Согласно данным базы СПАРК, резко упало и число госконтрактов на поставку лекарств — с 16,8 млрд рублей в 2019 году до 123,8 млн в 2023-м.

Сейчас компания, которая производила самый широкий спектр продукции — от рецептурных и безрецептурных лекарств до дезинфицирующих средств, переживает процедуру банкротства — в феврале 2023 года ее счета были заблокированы, в марте началась процедура наблюдения, это первая стадия банкротства. Кредиторы группы компаний борются за право первыми получить долги «Биотэка» в рамках дела о банкротстве, выяснили «Известия».

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Долги «Биотэка» возникли из-за того, что компания не смогла расплатиться за поставку лекарств, отгружаемых дистрибутору другими компаниями. Первый иск на 15 млн рублей подал производитель лекарств ООО «Эллара». Сейчас кредиторов у «Биотэка» несколько десятков, их требования варьируются от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей. Например, компании «Промоммед ДМ» «Биотэк» задолжал 437,5 млн, а «Фармстандарту» — 613 млн.

Общая сумма, которую выставили кредиторы, — 2,5 млрд рублей, подсчитали «Известия». Эту информацию изданию подтвердили и адвокаты Бориса Шпигеля, отметив, что сумма может и вырасти.

— Суд то выводит контрагентов за пределы реестра, то возвращает обратно, — пояснил один из адвокатов Бориса Шпигеля, Александр Карелин. — Например, одного из кредиторов, компанию «Такеда Фармасьютикал» (российское юрлицо японского производителя лекарств Takeda. — «Известия»), суд первой инстанции исключил из реестра, а кассация это отменила.

Нерадужные перспективы

В разговоре с «Известиями» Александр Карелин назвал ажиотаж вокруг активов компании нездоровым. По его словам, находящийся в СИЗО «Матросская Тишина» Борис Шпигель оценивает банкротство как «недружественное».

— Он считает, что многие нынешние кредиторы, с которыми компанию связывают долгие партнерские отношения, имели возможность продолжать сотрудничество с «Биотэком», — рассказал адвокат. — Это позволило бы в долгосрочной перспективе закрыть текущие обязательства компании. Однако вместо этого они предпочли пойти с иском в суд.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Адвокат добавил, что в контексте иска Генпрокуратуры «перспективы компании нерадужные».

Источником погашения этого иска может стать имущество компаний «Биотэк», пояснил советник консалтинговой группы РКТ Иван Стасюк. Это может оставить ни с чем многочисленных кредиторов компании.

— Если это произойдет, кредиторы не смогут получить свою долю выручки от продажи активов, — подчеркнул юрист.

Если «Биотэк» признают банкротом, всё ее имущество будет считаться конкурсной массой и его продадут на торгах. Покупателем могла бы выступить иная фармацевтическая компания.

Но, считает Иван Стасюк, если часть имущества компаний арестована в рамках уголовного дела, суд может взыскать это имущество по приговору.

— Если же взыскания не будет, то Шпигель может сохранить эти доли, — пояснил юрист.

Борис Шпигель называл возбужденное против него уголовное дело попыткой отобрать бизнес. По словам Александра Карелина, сейчас деятельность «Биотэка» почти сведена к нулю.

— Конечно, амбарный замок на офис не повесили, жизнь там еще теплится, но при такой тенденции компания, я думаю, не выживет, — сказал адвокат.

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Попытки сопротивления

Обычно компания, чье руководство находится под уголовным преследованием, либо перестает существовать, либо ее активы выкупают конкуренты, обрисовал возможные сценарии «постприговорного» развития событий управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков.

— Поскольку «Биотэк» — фармгигант, более вероятен второй вариант. При этом кредиторы компании будут стараться удовлетворить максимум своих требований в короткие сроки. Думаю, это вызовет сопротивление со стороны владельцев, — предположил адвокат.

Сейчас бывший президент «Биотэка» Олег Чирков пытается оспорить решение суда, обязавшего его передать документы временному управляющему компании Анне Дмитриченко. Со стороны это выглядит как попытка затянуть процедуру банкротства, полагает адвокат Вячеслав Косаков. 18 января этого года Девятый арбитражный апелляционный суд принял жалобу Чиркова и назначил ее рассмотрение на 20 марта 2024 года, следует из материалов арбитражного дела.

УК РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Передачу документов обычно затягивают еще и для того, чтобы новый управляющий не смог дать оценку действиям прежнего руководства, например каким-то сомнительным сделкам. Впоследствии такие факты могут стать основанием для привлечения бывшего руководства компании к субсидиарной ответственности, — пояснил Вячеслав Косаков. — В документах также содержится информация, которая может повлиять на объем имущества или дебиторской задолженности. Ее тоже могут пытаться скрыть.

Еще одним способом противодействия со стороны собственников «Биотэка» может стать увеличение стоимости реализуемых активов компании, добавил адвокат. Зачастую кредиторы спешат продать даже суперликвидное имущество должника в максимально короткие сроки по заниженной цене.

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Нахождение в местах лишения свободы по закону не лишает человека права пользоваться своим имуществом, напомнил Вячеслав Косаков. И если Борис Шпигель расплатится с кредиторами, то сможет вести свой бизнес и впредь, считает адвокат.

— Весь вопрос в том, останутся ли у него после иска Генпрокуратуры средства на погашение долга, — сказал адвокат.

В 2022 году «Биотэк» был «фундаментально убыточен», следует из данных базы СПАРК. При доходе чуть более 1 млрд рублей убытки компании составили 1,6 млрд, а в ее активах образовалась «дыра» в 1,5 млрд.

Доверенное лицо собственников Игорь Мироненков, единственный, у кого на сегодняшний день есть официальная доверенность на управление «Биотэком», рассказал «Известиям», что «только разбирается со всеми поставленными задачами и цифрами», и пообещал прокомментировать ситуацию вокруг компании позднее.

«Известия» также направили запрос временному управляющему ООО «Биотэк» Анне Дмитриченко.

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