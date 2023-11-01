Захотел «Славы»: начался суд о вымогательстве у экс-жены члена банды Цапков

Преображенский райсуд Москвы провел предварительное заседание по уголовному делу полковника ФСБ в отставке Сергея Ечкалова. Его обвиняют в вымогательстве имущества у бывшей жены Вячеслава Цеповяза — члена банды Цапков. По данным следствия, подсудимый добивался перехода активов аграрного предприятия «Слава Кубани» под контроль агрохолдинга «Покровский». Но обвинения в рейдерстве Сергей Ечкалов не признает, выяснили «Известия».

Рейдерский холдинг

Полковник ФСБ в отставке Сергей Ечкалов предстал перед судом по обвинению в вымогательстве и подкупе свидетеля — 1 ноября Преображенский районный суд Москвы провел предварительное заседание по его уголовному делу. Сам подсудимый вину не признает, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом расследования.

Материалы расследования относятся к периоду, когда «отгремело» дело банды Цапков — ОПГ, действовавшей в нескольких районах Краснодарского края. Среди прочих членов преступной группировки 20 лет колонии тогда получил Вячеслав Цеповяз — бизнес-партнер одного из лидеров банды Сергея Цапка.

Среди прочего Цеповяз вместе со своей женой Натальей Стришней (были в браке до 2017 года, затем развелись) владел агропредприятием «Слава Кубани». Именно его и попытался захватить Сергей Ечкалов, полагают правоохранители.

Фото: t.me/advokatchesnokov Сергей Ечкалов

По данным следствия, на момент совершения преступления Ечкалов фактически являлся руководителем службы безопасности концерна «Покровский». Вместе с не установленными пока сообщниками, он пытался принудить Наталью Стришнюю передать активы предприятия «Слава Кубани» лицам, связанным с «Покровским», следует из материалов дела.

В деле фигурирует и факт подкупа Сергеем Ечкаловым брата Вячеслава Цеповяза — Андрея, направленный на то, чтобы он свидетельствовал против Натальи Стришней.

Справка «Известий» Цапковская ОПГ — организованная преступная группировка, действующая с начала 1990-х годов в станице Кущевской, Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края. Ее основателями были Николай и Виктор Цапки. Бандиты занимались рэкетом, грабежами обложили данью фермеров и бизнесменов. Также на их счету убийства и десятки изнасилований. Широкий резонанс их деятельность получила в 2010 году, когда участники ОПГ совершили массовое убийство 12 человек, включая детей в станице Кущевская. В 2013 году главных участников группировки приговорили тюремному заключению на сроки от 19 лет до пожизненного.

Как сообщил источник «Известий», во время предварительного слушания в Преображенском суде Ечкалов попросил вернуть дело прокурору. Основанием для возврата явились якобы противоречащие друг другу показания свидетелей. Суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Кроме того, по словам собеседника издания, Сергей Ечкалов настаивает, что на момент инкриминируемого ему в 2019 году преступления, Наталья Стришняя уже не являлась собственником «Славы Кубани» и не могла распоряжаться активами предприятия. Это заявление суд изучит уже во время рассмотрения дела по существу.

Сергей Цапок и Вячеслав Цеповяз (слева направо), обвиняемые в убийстве 12 человек в станице Кущевская Фото: РИА Новости/Татьяна Кузнецова

Сейчас решается вопрос о том, где будет проходить дальнейший процесс: Ечкалов находится в Пятигорском СИЗО. Как сообщил «Известиям» представитель Преображенского суда, с большой долей вероятности процесс пройдет в Пятигорском гарнизонном военном суде на выездом заседании.

Второе дело против Ечкалова

Дело, которое начало слушаться 1 ноября в Преображенском суде, не единственное, в котором Сергей Ечкалов фигурирует в качестве обвиняемого. В апреле 2022 года в отношении него было возбуждено дело об организации преступного сообщества. Кроме полковника обвиняемыми по нему походят бенефициар агрохолдинга «Покровский» Андрей Коровайко и гендиректор одной из компаний холдинга Олег Чебанов.

Следствие считает, что организаторы преступного сообщества незаконно завладевали активами сельхозпредприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

В 2021 году Басманный районный суд заочно арестовал Ечкалова, Коровайко и Чебанова. Двоим последним удалось скрыться за границей, а Ечкалова всё же задержали в Ростове-на-Дону в ноябре 2022 года.

Фото: соцсети Акция протеста местных жителей против организаторов агрохолдинга «Покровский»

Среди прочего в материалах дела о преступном сообществе есть прослушка переговоров Ечкалова. Именно она станет одним из основных доказательств виновности полковника в суде, считает адвокат одного из потерпевших по этому делу Владимир Чесноков.

— Он (Ечкалов. — «Известия») столько всего наговорил, что этого хватит на десять статей об участии в преступном сообществе, всё это задокументировано сотрудниками ФСБ, которые вели прослушку, — рассказал Чесноков.

Он также заявил, что роль Сергея Ечкалова в преступном сообществе следователям доподлинно известна.

— Ечкалов воплощал разработанные руководителями концерна схемы рейдерства как «оперативный» работник, если люди были несговорчивые, — пояснил адвокат.

В качестве примера он привел дело своего подзащитного Арсентия Антонецкого — руководителя фермерского хозяйства ООО «Маяк», на которое претендовал концерн. По словам адвоката, в целях давления на Антонецкого возбудили уголовное дело.

— Когда мой подзащитный не признал вину в злоупотреблении полномочиями, Ечкалов организовал его этапирование в Тольятти, где Антонецкого избивали сотрудники ФСИН и передавали «привет от Ечкалова», — рассказал адвокат.

Головной офис агрохолдинга «Покровский» Фото: агрохолдинг «Покровский»

Адвокат также считает, что судебный процесс может повлечь привлечение к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, которые, по его мнению, могли быть замешаны в преступной деятельности руководства агроконцерна «Покровский».

Это дело пока находится в стадии расследования и еще не дошло до суда.

Новые дела

Несмотря на то, что в ходе предварительного расследования были выявлены только трое участников преступного сообщества, в ходе судебного следствия могут открыться новые обстоятельства дела, считает адвокат Владимир Постанюк.



— Статья об организации и участии в преступном сообществе имеет довольно сложную конфигурацию обвинения, и в ходе допроса в суде могут возникнуть новые не установленные следствием подробности, — пояснил «Известиям» эксперт.

По его словам, адвокаты и прокуроры могут затрагивать те моменты, которые были упущены следствием. В частности, это касается и свидетелей, которые могут поменять статус на обвиняемых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



— В этом и есть ценность судебного разбирательства: результативность допроса в суде намного выше, нежели на стадии предварительного расследования. Особенно это касается дел о преступных сообществах, подразумевающих большое число фигурантов, — подытожил Владимир Постанюк.



Адвокат Станислав Жигалов, в свою очередь, отметил, что в случае доказанности фабрикации дел при участии сотрудников концерна «Покровский», потерпевшие от незаконного уголовного преследования бизнесмены и фермеры могут быть реабилитированы и получат компенсацию.



В случае доказанности в суде фабрикации уголовных дел уголовное преследование потерпевших будет прекращено, и они будут реабилитированы. Это также повлечет за собой возбуждение новых дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, организовавших незаконное преследование, пояснил адвокат.