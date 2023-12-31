Порог возбуждения: должен ли муж отвечать за долги жены

Пленум Верховного суда представил новый проект реформы банкротного законодательства, одобрил его и уже внес в Госдуму. В рамках последних инициатив Верховный суд (ВС) запретил возбуждение дел о банкротстве заемщиков при наличии сомнений в реальности кредитного договора: подобный кредит за гражданина могут взять и мошенники. Также ВС предлагает дополнить закон «О банкротстве» положением о том, что супруг и бывший супруг банкротящегося гражданина автоматически приобретают статус участника дела о несостоятельности. В Госдуме замечают, что юридические вопросы банкротства крайне актуальны в силу огромной закредитованности большого количества россиян. Подробности — в материале «Известий».

Привет мошенникам

Верховный суд определил, что суды без подтверждения в судебном порядке реальности долга не вправе возбуждать по инициативе банков по упрощенной процедуре дело о несостоятельности заемщика, который мог стать жертвой мошенников и оспаривает «подлинность» заключенного от его имени кредитного договора.

Такая позиция основана на истории гражданки В.Ф. Согласно материалам дела, ее банкротство еще в прошлом году инициировал Норвик Банк. В 2021 году в нем на имя 68-летней женщины был оформлен кредит размером 3,7 млн рублей с плавающей ставкой 12–24%. Под этот заем была заложена ее квартира в Москве с залоговой стоимостью 3,7 млн рублей.

Женщина указывала, что стала жертвой обмана: было возбуждено уголовное дело, в рамках которого она признана потерпевшей. Фактических обстоятельств в деле указано не было, упоминалось только отсутствие доказательств перечисления денежных средств на расчетный счет В.Ф.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Еще одно нововведение от ВС РФ предполагает, что супруг или супруга (в том числе бывшие) того лица, в отношении которого возбуждается дело о банкротстве, автоматически должны получать статус участвующего в деле.

Данный законопроект призван разгрузить суды, сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев.

Среди плюсов законопроекта депутат видит упрощение процедур банкротства по определенным категориям обособленных споров и унификацию процедуры обжалования определений, выносимых арбитражными судами в рамках дел.

Недостатком Сухарев считает то, что авторы проекта закона предлагают ввести таких участников процесса как лиц, не имеющих объективной возможности предъявить требования к должнику, но обосновавшим вероятность их предъявить в будущем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Упрощение и повышение эффективности не должно приводить к ограничению прав граждан, — отмечает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин. — Сведения об имущественном положении супруга должника, особенно охраняемые тайной, должны быть обеспечены соответствующим режимом защиты. В этой связи наделение супруга должника статусом участвующего в деле о банкротстве лица может оказаться недостаточным.

Предлагаемая формулировка о праве получения сведений «об имуществе гражданина и его супруга» , по его мнению, должна быть скорректирована либо периодом формирования таких сведений, либо кругом их источников. В ином случае российское общество может столкнуться с потоком расторжения браков лицами, в отношении которых потенциально может быть возбуждено дело о банкротстве , предполагает сенатор.

В Минэке РФ позицию по законопроекту «Известиям» прокомментировать не успели.

Запрос сведений

Самым важным новшеством проекта закона , по суждению партнера ООО «Правовая группа» Владимира Шалаева, является возможность запрашивать сведения о супруге должника и обязанность государственных органов предоставлять управляющим сведения. До сих пор необоснованные отказы могли затянуть процедуру банкротства на годы, объясняет адвокат.

Руководитель аппарата московского областного отделения Ассоциации юристов России Роман Гераков отмечает, что положительной оценки заслуживает унификация порядка обжалования с установлением одинакового месячного срока на апелляционное обжалование определений. Плюс эксперт выделяет возможность обжаловать постановления судов апелляционной инстанции в кассационном порядке практически по всем категориям споров, которая повысит предсказуемость процедуры в банкротных делах.

Член комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ Вячеслав Голенев находит полезным повышение порога для обращения в суд с заявлением о банкротстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Я давно у себя в практике не встречал нестандартных договоров, требующих судебного разбирательства по вопросам права, с суммой менее 2–3 млн рублей, — говорит Вячеслав Голенев. — Меньше с высокой степенью вероятности и в подавляющем большинстве случае это ординарные долги. Поэтому перегружать суд очным слушанием таких дел о банкротстве не надо. Здесь достаточно и механизма исполнительного производства.

Голенев также считает нововведение о рассмотрении споров по требованиям без проведения очного слушания спорным.

— Начнется «гонка кредиторов», все будут пытаться найти контакт с управляющим для того, чтобы узнать, чьи требования и от кого пришли , — подчеркивает юрист. — Есть и компенсаторный механизм в законе: возможность впоследствии подать заявление об исключении требований или о понижении очередности. Думаю, что при крупных банкротствах этим правом буду пользоваться повсеместно и фактически количество споров не уменьшится.

Член комиссии Федеральной нотариальной палаты по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями, нотариус города Омска Ольга Фрик отмечает, что по факту подарок (в рамках совместно нажитого имущества), в том числе денежный, считается личным имуществом того супруга, который его получил. Также личным имуществом может считаться квартира или машина, купленные на подаренные средства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Информация о совместно нажитом имуществе необходима арбитражному управляющему, чтобы включить его в состав конкурсной массы. Чтобы избежать этого, супруг банкрота должен доказать, что это его личное имущество. Например, в банке хранятся деньги, которые ему подарили родители. Ведь имущество, нажитое в браке, является совместной собственностью и принадлежит мужу и жене.

— И возникает серьезная проблема, когда нужно предоставить доказательства того, что имущество действительно является личным, а не совместно нажитыми, — говорит нотариус. — Этот процесс может затягивать саму процедуру рассмотрения дела о банкротстве.

В таком случае, по ее мнению, могла бы помочь, например, нотариальная форма договора дарения или иной сделки, в результате которой имущество поступает не в совместную, а в личную собственность одного из супругов. Это позволило бы избежать злоупотреблений и защитить права добросовестных лиц, убеждена Ольга Фрик.

— В практике уже сейчас есть случаи, когда родители дарят через нотариуса деньги своим детям, которые состоят в официальном браке, — говорит собеседница.

Разгрузка судов или право на защиту

Во внесенном законопроекте есть еще одно нововведение в части требований кредиторов. Теперь предлагается упростить работу судов по такому установлению: с момента введения процедуры банкротства дается 30 дней на подачу требований и возражений против них. Если возражения не поступят, суд рассмотрит требование единолично и без мотивировочной части включит или откажет во включении требования в реестр. Если вдруг будет жалоба на включение или отказ в этом, то суд для апелляции изготавливает мотивировочную часть.

— Это тот случай, когда эффективность и разгрузка судов вступают в противоречие с правом на судебную защиту, — считает доцент кафедры гражданского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Евгений Суворов. — В частности, проект не учитывает, что возражающих лиц в наблюдении может не быть, так как кредиторы вправе начать участие в деле вплоть до последней процедуры.

Фото: Global Look Press/dpa/Joerg Carstensen

Работники, требования которых включаются управляющим, выбирают представителя значительно позднее, равно как и позднее смогут ознакомиться с материалами по установлению конкретного требования для подготовки мотивированной жалобы, продолжает специалист. Не сможет в полной мере помочь и пересмотр определения по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, так как данный институт не помогает лицам, которые «могли знать о пороках выносимого судебного акта на момент спора», подчеркивает Суворов.

— На практике всё это может привести к увеличению объема необоснованных требований в реестре, то есть сократить реальное погашение обоснованных требований кредиторов, — сказал эксперт.

Принудительное взыскание

Еще одно предлагаемое новшество, по мысли ВС, позволит «восстановить утраченную логику законодательного регулирования» с целью вернуть экономически обоснованную дифференциацию порогового значения для различных категорий должников. Дело в том, что сейчас сумма для судебного банкротства физлиц выше, чем для компаний. В свете этого ВС предлагает поднять нижнюю сумму долга, при которой возможно банкротство юрлица. Сейчас порог составляет 300 тыс. рублей, Верховный суд хочет увеличить его до 2 млн рублей. А для специальных субъектов (сельскохозяйственные предприятия, стратегические предприятия и организации, естественные монополии) порог предлагается поднять с 500 тыс. до 3 млн рублей.

Однако старший юрист BFL Антон Кравченко оспаривает такой подход. Увеличение размера задолженности, достаточного для возбуждения процедуры банкротства, эксперт считает неоправданным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— В современных условиях, когда исполнительное производство на практике показывает очень низкую эффективность, существующий механизм возбуждения процедуры о банкротстве подстегивает недобросовестных должников своевременно погашать долги, — говорит собеседник. — Однако увеличение номинального размера долга для возбуждения процедуры банкротства без существенных изменений в сфере исполнительного производства вряд ли будет иметь положительный эффект для экономики.

В ноябре вступили в силу нормы закона N474-ФЗ, согласно которым процедура внесудебного банкротства, проходящая через многофункциональные центры (МФЦ), стала доступна для россиян с долгами на сумму от 25 тыс. до 1 млн рублей.

— Согласно поправкам, она станет доступна гражданам, даже если исполнительное производство не прекращено, — отмечает юрист платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Татьяна Шкуратова. — Прежде всего это пенсионеры и другие граждане, единственным доходом которых являются выплаты социального характера.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Инициировать внесудебную процедуру личного банкротства они смогут через год после начала принудительного взыскания долга с них. Все остальные могут это сделать через семь лет. Для подтверждения этих обстоятельств гражданам необходимо будет предоставить справки.

Ранее пенсионеры и другие получатели соцвыплат не могли воспользоваться процедурой банкротства, так как приставы не прекращали в отношении них исполнительное производство.

Еще одной поправкой вдвое — с десяти до пяти лет — сокращен срок, после истечения которого человек вправе повторно прибегнуть к внесудебному банкротству.