Упрощение долгов: спрос на банкротства без суда вырос на четверть

Популярность внесудебного банкротства подскочила на четверть после упрощения условий. В ноябре процедуру запускали в среднем 38 человек в день (обычно — 30). Каждый второй подпадал под новые требования, сообщили «Известиям» в Федресурсе. С 3 ноября сумму долга для списания расширили до 25 тыс. — 1 млн рублей, а также допустили к процедуре пенсионеров. Хотя банкротство — не прощение долгов и имеет последствия, число признавших себя несостоятельными по «упрощенке» подскочит в разы с сегодняшних 23 тыс. человек , ожидают эксперты. Как грамотно подать на банкротство и есть ли от этого риски для банковской системы — в материале «Известий» .

Как смягчение условий отразилось на процедуре банкротства

В России в период с 1 по 14 ноября процедуру внесудебного банкротства начали в отношении 539 человек , сообщил «Известиям» руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Среднее количество начатых дел в один день в отношении должников-физлиц достигло максимального уровня за всё время существования этого механизма (с сентября 2020 года), составив 38,5 против обычных 30,5 . Рост на 26% связан с расширением критериев доступа к внесудебной процедуре, пояснил он.

Изменения в закон о несостоятельности, смягчающие критерии допуска физлиц к избавлению от долгов через МФЦ, вступили в силу 3 ноября . По новым правилам, граждане могут банкротиться без суда с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей (до этого было от 50 тыс. до 500 тыс.). Кроме этого, механизмом теперь могут воспользоваться пенсионеры и получатели пособий, которые ранее не подпадали под требования, поскольку их ежемесячные поступления рассматривались как постоянный доход.

Также послабления даны россиянам, долги которых принудительно взыскиваются более семи лет. Вместе с тем вдвое сокращен срок повторного обращения к возможности бесплатного банкротства — с 10 до 5 лет.

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Справка «Известий» В России кроме внесудебного банкротства, которое можно запустить в МФЦ, есть и судебный механизм. Последний работает с октября 2015 года и позволяет физлицу признать себя несостоятельным при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Процедура банкротства через суд, в отличие от внесудебной, платная.

С введением новшеств сразу вырос спрос на внесудебную процедуру со стороны граждан, которые недавно подпали под критерии этого механизма, отметил Алексей Юхнин. На таких должников приходится каждое второе дело (230) из общего числа открытых с начала месяца.

— В период с 3-го по 14-е число возбуждено 180 процедур в отношении граждан с обязательствами более полумиллиона рублей, пять — менее 50 тыс. Тогда как 45 дел начаты в отношении лиц, получающих пенсии и соцпособия, а также тех, у кого исполнительное производство длится более семи лет , — добавил глава Федресурса.

Каковы последствия внесудебного банкротства

Если человек хочет воспользоваться процедурой и соответствует ее условиям, он вправе по месту жительства подать в МФЦ заявление о признании себя банкротом , объясняет юрист адвокатского бюро S&K Вертикаль Иван Алямкин. Для этого ему нужно представить подтверждающие документы, например, об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием имущества и доходов, на которые можно обратить взыскание, добавил он.

Также следует указать список всех кредиторов, подчеркнул Иван Алямкин. Это важно, так как при внесудебной процедуре будут списаны только те долги перед организациями, которые укажет сам гражданин.

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Однако у признания несостоятельности есть и последствия , предупреждает председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. По ее словам, гражданину нужно в течении пяти лет указывать на факт о банкротстве при заключении кредитных договоров. Это будет влиять на решение об одобрении новых займов. Также нельзя занимать руководящие должности в организациях в течение трех лет, в страховых, микрофинансовых и различных фондах — пяти, а в банках — десяти.

Существенное расширение параметров процедуры позволит большему числу людей избавиться от долгов и начать финансовую жизнь с чистого листа , считает замгендиректора коллекторского агентства АБК Евгения Уткина. По ее словам, бесплатность этого инструмента и признание долгов безнадежными в течение полугода также значительно облегчит материальное положение россиян.

— Однако важно помнить, что банкротство — это не просто списание долгов по кредитам, а крайняя мера, к которой прибегают граждане, попавшие в безвыходную ситуацию , — согласна руководитель службы по работе с проблемными активами Почта Банка Ксения Мельничук.

Несут ли банкроты риски для финансового сектора

По данным Федресурса, с момента запуска внесудебного банкротства по 14 ноября этого года процедуру прошли 23 тыс. человек с суммой долга 7,95 млрд рублей . На сегодня из них полностью завершены дела 17 тыс., гражданам списаны долги в сумме 5,88 млрд.

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— В январе–октябре этого года количество внесудебных банкротств граждан выросло в 1,7 раз к такому же периоду 2022-го. По итогам года мы увидим рост в 1,8–2 раза в связи с востребованностью бесплатного механизма и благодаря доступу к ней новых категорий должников, — оценил Алексей Юхнин.

Действительно, после вступления в силу новых изменений в закон резко выросло число внесудебных банкротств, подтвердила «Известиям» Ксения Мельничук из Почта Банка. При этом она подчеркнула, что в следующем году этот тренд будет только набирать обороты.

В 2024-м с учетом нововведений существенно вырастет количество должников-банкротов , согласился управляющий директор центра качества активов УБРиР Николай Ватолин. Пока их число не увеличилось, возможно, заемщики собирают необходимые документы , допустил он, отметив, что средний показатель новых дефолтов держится на том же уровне, что и в прошлом году. В «Открытии» сказали, что влияние изменений в законе могут оценить позднее.

Следует ожидать, что число обанкротившихся «по упрощенке» граждан после изменения условий вырастет в разы, заявлял в колонке для «Известий» первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин. Кредитным организациям придется списать эти долги. Однако это ни в коем случае не следует интерпретировать как сигнал о нестабильности в экономике , считает эксперт. К сожалению, у этих заемщиков проблемы уже накопились и решить сами они их не могут.

С точки зрения экономики это, наоборот, значит, что скоро больше людей будет с уверенностью смотреть в будущее , считает Борис Копейкин.

«Известия» обратились в ЦБ и Минэк с просьбой прокомментировать риски для банковского сектора с учетом новых правил. А также в крупные БКИ — с предложением оценить число должников, которые потенциально могут претендовать на внесудебный механизм.