Состояние несостояния: срок банкротства фирм увеличился из-за нагрузки на суды

В России срок банкротства юридических лиц за семь лет увеличился более чем в 1,5 раза и достиг трех лет , следует из данных Федресурса (есть у «Известий»). Причины тому — рост нагрузки на суды, усложнение законодательства и появление новых институтов . Однако на уровень возврата долгов кредиторам это пока не влияет. Переломить тренд на затягивание процедур поможет упразднение лишних этапов и упрощение порядка торгов , считают эксперты.

Сколько длится банкротство

Длительность процедуры банкротства компаний достигла трех лет. За последние семь лет она выросла в 1,7 раза — с 641 до 1073 дней , следует из данных Федресурса, которые проанализировали «Известия». Речь идет о завершившихся делах в период с 2016-го по 2023-й. В целом статистика ведется с 2015 года. Наибольшее увеличение срока процедуры несостоятельности фирм произошло в пандемийном 2020-м (на 12%, до 842 дней) и в 2021-м к предыдущему году (на 13,4%, до 954 дней).

— Росту сроков способствуют всё более активные действия арбитражных управляющих по возврату средств кредиторам , — пояснил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Например, используется оспаривание сделок. А также подача заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности (это позволяет взыскать долг с другого лица, который в той или иной степени мог влиять на деятельность компании-банкрота, если основной должник не может его погасить).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Например, в первом полугодии 2023-го соотношение числа кейсов о привлечении таких лиц к субсидиарной ответственности к количеству банкротств фирм достигло 54%. Хотя годом ранее этот показатель составлял 31% за тот же период. А число принятых заявлений об оспаривании сделок достигло 10 тыс., увеличившись на 9% за год, поделился он.

Справка «Известий» Институт банкротства юридических лиц работает в России с 1992 года. Статистику по процедурам несостоятельности компаний Федресурс ведет с апреля 2011-го. Основанием для дефолта может стать неисполнение бизнесом требований по долгам или выплате зарплаты более трех месяцев, а общая задолженность должна превышать 300 тыс. рублей. Процедура несостоятельности фирм состоит из нескольких стадий: наблюдения, финансового оздоровления (оценки состояния организации и попытки вернуть ее платежеспособность), введения внешнего управления, а также конкурсного производства (когда распродают имущество компании на торгах) и мирового соглашения (нахождения компромисса между должником и кредиторами).

При этом чем дольше процедура, тем больше становятся расходы на ее проведение , добавил Алексей Юхнин. Кроме того, снижается стоимость возвращенных средств из-за инфляции. А это минус для кредиторов .

В крупнейших финорганизациях подтвердили рост сроков банкротства компаний. Эта тенденция наблюдается не первый год , отметил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Если посмотреть на статистику Федресурса, продолжительность процедуры несостоятельности увеличивается каждый год. В 2015-м средний срок таких дел составлял два года, а сейчас — уже больше трех лет .

— Причины удлинения сроков в усложнении банкротного законодательства, появлении новых институтов (например, субсидиарная ответственность) и развитии уже существующих (оспаривание сделок), — рассказал эксперт.

По его словам, также повышается юридическая грамотность участников процедур. Они более активно защищают свои права и интенсивнее используют правовые механизмы. Это тоже затягивает дефолт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Продолжительность процедур выросла от нескольких месяцев до полугода-года, отметил и директор департамента судебной практики Росбанка Дмитрий Перепечин. Однако не все дела затягиваются.

Зачастую влияет повышение нагрузки на суды из-за роста числа заявлений, постоянно увеличивающееся количество обособленных споров, которые подаются в суд даже без достаточных оснований . А также наличие формальных и не всегда эффективных процедур банкротства и действия должника (или заинтересованных лиц) по затягиванию процесса, подчеркнул спикер.

Как ускорить процедуру

На увеличение сроков банкротства влияет совокупность факторов — в первую очередь изменение судебной практики , уверена председатель совета союза арбитражных управляющих «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. Например, в 2021-м Верховный суд РФ изменил подход к распределению выручки от продажи залога, указав, что имущественные налоги должны платиться до распределения средств кредиторам , напомнила она.

Также сейчас нет устоявшейся судебной практики по уплате налога на прибыль и НДС в результате продажи активов должника . Распределение денег тормозится, пока в суде не будут рассмотрены разногласия по их разделению. Всё это увеличивает процесс в среднем на год, пояснила Валерия Герасименко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Банкротства затягивают продажи активов должника, которые стали проходить дольше, продолжила исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. По ее словам, это связано с политическими и экономическими событиями последних двух-трех лет (пандемия COVID-19, мораторий на банкротство, СВО, санкции).

Пока удлинение процедур не приводит к требуемому уровню возврата долгов кредиторам , констатировал Алексей Юхнин. Хотя процент выплат им вырос почти на 10% за последний год, вряд ли это их устраивает .

При росте количества заявлений на банкротства из-за непростой ситуации в экономике сроки процедур тоже будут расти, добавил Дмитрий Перепечин из Росбанка.

Переломить тренд могло бы принятие комплексного правительственного законопроекта, который упразднит избыточную процедуру наблюдения и упростит порядок торгов, считает Евгений Акимов из «Сбера».