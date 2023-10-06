В нерасплатном долгу: с начала года банкротами признали 250 тыс. россиян

Суды за девять месяцев этого года признали банкротами 249,9 тыс. граждан , следует из данных Федресурса (есть у «Известий»). Темпы прироста количества дефолтов продолжают замедляться , однако в абсолютном выражении их число всё еще остается высоким. Механизм избавления от долгов через суд — это эффективный инструмент, однако он несет и риски, например сложности с оформлением кредитов в будущем, отметили эксперты.

Время дефолта

За январь–сентябрь этого года суды признали несостоятельными 249,9 тыс. граждан , включая индивидуальных предпринимателей. Это на 28,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-г о, следует из данных Федресурса, которые проанализировали «Известия». Темпы роста банкротств физлиц продолжают замедляться из года в год . Например, за девять месяцев прошлого года количество дефолтов россиян увеличилось на 41,2% (до 194,1 тыс.) по сравнению с таким же периодом 2021-го. А в январе–сентябре 2021-го к пандемийному 2020 году этот показатель подскочил на 78,4% (до 137,4 тыс.).

Однако в абсолютном выражении прирост числа банкротств граждан через суды всё еще очень высокий. Ежемесячно в России несостоятельными становятся уже около 30 тыс. человек, и это довольно много , подчеркнул руководитель Федресурса Алексей Юхнин. По его словам, действия законодателя способствуют сохранению спроса на эту схему избавления от долгов . Так, например, в этом году приняты законы, которые защищают права должников — собственников жилья, а также увеличиваются предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тройку лидеров по абсолютному количеству дефолтов физлиц возглавили Московская область, Москва и Краснодарский край . Число банкротств граждан в этих субъектах достигло 12,6 тыс., 12,1 тыс. и 11,8 тыс. соответственно. Далее в рейтинге следуют Свердловская область и Башкортостан. Отмечается, что основную часть процедур несостоятельности (96,6%) по-прежнему инициируют сами граждане, а оставшиеся — конкурсные кредиторы и налоговая служба.

Всего, по данным Федресурса, с момента создания института судебного банкротства физлиц в октябре 2015-го несостоятельными признано уже более 1 млн россиян .

Справка «Известий» В РФ существуют два института банкротства граждан: судебный и внесудебный. Первая схема работает с октября 2015 года и позволяет физлицу признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Эта процедура платная. Вторая действует с сентября 2020-го и дает человеку право уйти в дефолт без суда. Она бесплатная и запускается через МФЦ. Этот механизм подходит тем, у кого есть задолженность от 25 тыс. до 1 млн. Прибегнуть к банкротству граждане могут один раз в пять лет.

По итогам девяти месяцев ко второму механизму были допущены 7,96 тыс. человек, что на 69,5% больше, чем годом ранее , следует из данных Федресурса. Отказы в 2023-м получили 3,1 тыс. заявителей, что только на 2% меньше, чем годом ранее.

Всего с сентября 2020-го по сентябрь нынешнего к внесудебному банкротству получили доступ 21,5 тыс. физлиц с суммой долга 7,39 млрд рублей. 15,7 тыс. процедур с долгом 5,42 млрд завершены. За три года отказы выдали 16,5 тыс. граждан.

В начале августа 2023 года в России приняли закон, значительно смягчающий критерии допуска физлиц к внесудебной процедуре . По новым правилам, уже с 3 ноября этого года банкротиться без суда можно с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей. Кроме этого, механизмом теперь могут воспользоваться пенсионеры и получатели социальных выплат. А также — должники, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет, но так и не завершилось. Срок повторного обращения к схеме избавления от долгов без суда сократился с 10 до пяти лет.

Внесудебная процедура в целом становится более узнаваемой и понятной, подчеркнул первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов . По его словам, расширение доступности этого механизма позволит большему числу россиян воспользоваться бесплатным способом освобождения от долгов.

Право на ошибку

Институт судебного банкротства — неотъемлемый элемент современной экономики, считает Илья Торосов. У граждан должна быть возможность освободиться от последствий своих экономических ошибок и начать с чистого листа . Этот механизм важен не только для защиты интересов конкретного физлица и его кредиторов, но и для экономики страны в целом, отметил спикер.

Наблюдаемый тренд показывает рост спроса населения на услугу банкротства, отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Однако процедура несостоятельности — это вынужденная мера, которая несет за собой определенные последствия. Например, риск отказа банков от сотрудничества с физлицом в будущем , подчеркнули в организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Институт личного банкротства — это достаточно эффективный инструмент решения проблемы неспособности платить по обязательствам, уверен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

На сохранение роста числа дефолтов влияет и эффект сарафанного радио , добавил Алексей Юхнин из Федресурса. Он уверен, что в дальнейшем в абсолютном выражении цифры будут повышаться прежними темпами.

— Причины финансовых проблем останутся прежними: потеря дохода, нерациональное управление бюджетом и бракоразводные процессы, — пояснила заместитель гендиректора АБК Евгения Уткина.