 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Армении выразил разочарование заявлениями делегации ООН по Карабаху
Мир
На Украине допустили возможность призыва всех мужчин в ВСУ
Армия
Российские мотострелки выдавили ВФУ из занимаемого ими поселка
Мир
На Украине сообщили о взрыве в Киеве
Происшествия
В Белгородской области системы ПВО сбили шесть беспилотников
Мир
ЦПВС заявил о подготовке террористами в Сирии провокации против сил РФ
Мир
Адвокаты Трампа подали ходатайство о прекращении дела из-за его «абсолютного иммунитета»
Мир
Лидера партии АдГ выписали из больницы после нападения на митинге
Мир
Пентагон подтвердил, что самолет США сбил турецкий БПЛА в Сирии
Экономика
Зампред комитета Госдумы заявил об устойчивости макроэкономики РФ
Мир
Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией
Происшествия
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью
Происшествия
Под Волгоградом в ДТП с микроавтобусом пострадало пять человек
Происшествия
В Нижегородской области в бассейне утонул пятилетний ребенок
/

В нерасплатном долгу: с начала года банкротами признали 250 тыс. россиян

Будет ли в дальнейшем расти число дефолтов физлиц
Фото: Getty Images/RunPhoto
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суды за девять месяцев этого года признали банкротами 249,9 тыс. граждан, следует из данных Федресурса (есть у «Известий»). Темпы прироста количества дефолтов продолжают замедляться, однако в абсолютном выражении их число всё еще остается высоким. Механизм избавления от долгов через суд — это эффективный инструмент, однако он несет и риски, например сложности с оформлением кредитов в будущем, отметили эксперты.

Время дефолта

За январь–сентябрь этого года суды признали несостоятельными 249,9 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 28,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, следует из данных Федресурса, которые проанализировали «Известия». Темпы роста банкротств физлиц продолжают замедляться из года в год. Например, за девять месяцев прошлого года количество дефолтов россиян увеличилось на 41,2% (до 194,1 тыс.) по сравнению с таким же периодом 2021-го. А в январе–сентябре 2021-го к пандемийному 2020 году этот показатель подскочил на 78,4% (до 137,4 тыс.).

Однако в абсолютном выражении прирост числа банкротств граждан через суды всё еще очень высокий. Ежемесячно в России несостоятельными становятся уже около 30 тыс. человек, и это довольно много, подчеркнул руководитель Федресурса Алексей Юхнин. По его словам, действия законодателя способствуют сохранению спроса на эту схему избавления от долгов. Так, например, в этом году приняты законы, которые защищают права должников — собственников жилья, а также увеличиваются предельные сроки реструктуризации долгов в банкротной процедуре.

банкрот
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Тройку лидеров по абсолютному количеству дефолтов физлиц возглавили Московская область, Москва и Краснодарский край. Число банкротств граждан в этих субъектах достигло 12,6 тыс., 12,1 тыс. и 11,8 тыс. соответственно. Далее в рейтинге следуют Свердловская область и Башкортостан. Отмечается, что основную часть процедур несостоятельности (96,6%) по-прежнему инициируют сами граждане, а оставшиеся — конкурсные кредиторы и налоговая служба.

Без суда и ссуды: как изменится сумма долга для признания банкротом
В случае принятия законопроекта круг лиц для оформления процедуры расширится

Всего, по данным Федресурса, с момента создания института судебного банкротства физлиц в октябре 2015-го несостоятельными признано уже более 1 млн россиян.

Справка «Известий»

В РФ существуют два института банкротства граждан: судебный и внесудебный. Первая схема работает с октября 2015 года и позволяет физлицу признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Эта процедура платная. Вторая действует с сентября 2020-го и дает человеку право уйти в дефолт без суда. Она бесплатная и запускается через МФЦ. Этот механизм подходит тем, у кого есть задолженность от 25 тыс. до 1 млн. Прибегнуть к банкротству граждане могут один раз в пять лет.

По итогам девяти месяцев ко второму механизму были допущены 7,96 тыс. человек, что на 69,5% больше, чем годом ранее, следует из данных Федресурса. Отказы в 2023-м получили 3,1 тыс. заявителей, что только на 2% меньше, чем годом ранее.

Всего с сентября 2020-го по сентябрь нынешнего к внесудебному банкротству получили доступ 21,5 тыс. физлиц с суммой долга 7,39 млрд рублей. 15,7 тыс. процедур с долгом 5,42 млрд завершены. За три года отказы выдали 16,5 тыс. граждан.

В начале августа 2023 года в России приняли закон, значительно смягчающий критерии допуска физлиц к внесудебной процедуре. По новым правилам, уже с 3 ноября этого года банкротиться без суда можно с долгами от 25 тыс. до 1 млн рублей. Кроме этого, механизмом теперь могут воспользоваться пенсионеры и получатели социальных выплат. А также — должники, в отношении которых исполнительное производство длилось семь лет, но так и не завершилось. Срок повторного обращения к схеме избавления от долгов без суда сократился с 10 до пяти лет.

Внесудебная процедура в целом становится более узнаваемой и понятной, подчеркнул первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. По его словам, расширение доступности этого механизма позволит большему числу россиян воспользоваться бесплатным способом освобождения от долгов.

Обновили дефолт: за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян
С чем связан новый рекорд и увеличилась ли закредитованность граждан

Право на ошибку

Институт судебного банкротства — неотъемлемый элемент современной экономики, считает Илья Торосов. У граждан должна быть возможность освободиться от последствий своих экономических ошибок и начать с чистого листа. Этот механизм важен не только для защиты интересов конкретного физлица и его кредиторов, но и для экономики страны в целом, отметил спикер.

Наблюдаемый тренд показывает рост спроса населения на услугу банкротства, отметили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Однако процедура несостоятельности — это вынужденная мера, которая несет за собой определенные последствия. Например, риск отказа банков от сотрудничества с физлицом в будущем, подчеркнули в организации.

рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Институт личного банкротства — это достаточно эффективный инструмент решения проблемы неспособности платить по обязательствам, уверен руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

На сохранение роста числа дефолтов влияет и эффект сарафанного радио, добавил Алексей Юхнин из Федресурса. Он уверен, что в дальнейшем в абсолютном выражении цифры будут повышаться прежними темпами.Графика

— Причины финансовых проблем останутся прежними: потеря дохода, нерациональное управление бюджетом и бракоразводные процессы, — пояснила заместитель гендиректора АБК Евгения Уткина.

Подссудное дело: в России хотят ужесточить учет наследства при банкротстве
Почему сейчас такое имущество не всегда выявляется и как эту проблему решают в других странах

Платежеспособность россиян остается достаточно высокой, оценил Валерий Пивень из АКРА. По его словам, об этом, в частности, говорит уровень проблемной задолженности банков, которые специализируются на кредитовании розницы. Этот показатель не увеличивается, подчеркнул эксперт. Вместе с тем он допустил, что если рост цен приведет к снижению реальных доходов, физлица могут оказаться перед выбором: платить по кредитам или поддерживать уровень потребления.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир