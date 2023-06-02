Подссудное дело: в России хотят ужесточить учет наследства при банкротстве

Власти планируют прикрыть лазейку для граждан-банкротов, скрывающих информацию о наследств е. В Госдуме предложили полностью учитывать такое имущество при списании долгов перед кредиторами . Инициатива обсуждается с Центробанком, рассказала «Известиям» депутат от «Единой России» Наталья Костенко. Сейчас часть имущества не выявляется при дефолтах граждан , поэтому разрабатывается законопроект, по которому нотариусы будут передавать эти данные управляющим по банкротству. Участники рынка поддержали предложение. Они пояснили: нередко наследственная масса формируется не одновременно , поэтому часть сведений может выпадать. Кроме того, люди могут намеренно оттянуть получение имущества от родственников, чтобы завладеть активами уже после списания долгов .

Выявить и включить

В России хотят облегчить выявление наследства и начать учитывать его при процедуре дефолта. Такая инициатива обсуждается с Банком России , заявила «Известиям» депутат Наталья Костенко. Она пояснила: сейчас часть имущества иногда не учитывается при списании долгов, поэтому разрабатывается предложение, чтобы нотариусы передавали эти данные управляющим по банкротству . Текст документа еще будет формулироваться, добавила Наталья Костенко.

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Это новая инициатива, ее нужно проработать, сообщил первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов . Официально такой законопроект пока не поступал, уточнили в пресс-службе министерства. «Известия» направили запрос в ЦБ, поддерживают ли там это предложение.

В ряде крупнейших кредитных организаций положительно оценили возможное нововведение. Передача нотариусами сведений об открытых в пользу должника наследственных делах поможет защитить кредиторов от сокрытия активов недобросовестными лицами , считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.

Инициативу также поддержали в крымском РНКБ и Росбанке. Наследственная масса формируется не всегда единовременно , подчеркнул директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский. В этом случае какие-то сведения могут не поступить к финансовому управляющему в полном объеме, что повлечет завершение банкротства без учета всего имущества.

Ежемесячно процедура несостоятельности вводится в отношении порядка 500 клиентов Росбанка на общую сумму 200 млн рублей, добавил Евгений Сеньковский. По его словам, этот институт еще достаточно молодой и постоянно совершенствуется под влиянием практики.

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В I квартале 2023-го суды признали несостоятельными 76 тыс. граждан — на 40,3% больше прошлогодних показателей , следует из данных «Федресурса». К процедуре внесудебного банкротства за тот же период были допущены 2,5 тыс. человек .

Справка «Известий» В России механизм судебного банкротства граждан работает с октября 2015-го, а внесудебного — с сентября 2020 года. Первая схема позволяет заемщику признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Процедура платная, и ею можно воспользоваться только раз в пять лет. Вторая дает физлицу право признать себя банкротом без суда, она бесплатная и запускается через МФЦ. Но этот вариант подходит только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Прибегнуть к этому методу списания долгов можно раз в 10 лет.

Гораздо больше возможностей для злоупотребления появляется, когда именно должник составляет список кредиторов , как это происходит при упрощенной процедуре банкротства, отметил заместитель председателя экспертного совета ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Он пояснил: в таком случае физлица иногда указывают не всё имущество и не всех кредиторов, а инструменты поиска не совершенны .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Непрозрачный механизм

На сегодня проблема заключается в том, что управляющие ведут дефолты физлиц по конвейерному принципу , объяснил адвокат, старший юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Антон Батурин. Он добавил: такая процедура стоит всего 25 тыс. рублей, поэтому для обеспечения рентабельности управляющие, которые специализируются на этой сфере, вынуждены работать с сотнями клиентов одновременно. За счет этого они не могут глубоко вникать в каждую ситуацию и отслеживать, есть ли у должника наследство , все ли материалы этого дела пришли и каков реальный состав имущества.

При этом сами физлица в процедурах несостоятельности ведут себя пассивно, иногда не знают об имуществе , например, от дальних родственников. Кроме того, они могут намеренно не вступать в наследство, чтобы «переждать» банкротство, а затем получить новые активы, рассказал эксперт. В этом случае должник имеет право сохранить такое имущество после завершения дефолта.

В части судебной практики сейчас действительно есть пробел, согласился партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Он пояснил: физлицу предоставляется шесть месяцев на подачу заявления и еще три года, чтобы вступить в наследство. В таких случаях должник может пройти первый шаг, а активы получить уже после прохождения процедуры несостоятельности .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Сейчас отсутствует прозрачный механизм, который позволяет финансовому управляющему своевременно узнать о деле по наследству, подчеркнул эксперт. Если же обязать нотариуса до открытия такового проверять наличие возбужденных в отношении их клиентов процедур банкротства, то это действительно упростит ситуацию.

По зарубежной практике подавляющего большинства стран наследство должно учитываться при списании долгов , отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Так, например, в Испании, суд может даже разрешить кредитору принять активы за отказавшегося от них должника. Это позволяет избежать ситуации, когда человек пытается получить имущество через «посредника», чтобы оно не учитывалось при банкротстве.

Физлицам следует помнить, что процедура списания долгов имеет серьезные последствия, напомнил эксперт. По его словам, после этого гражданам в 90% случаев будет отказано в выдаче новых кредитов.