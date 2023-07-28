Одна из всех: россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве

Банкроты-ипотечники смогут сохранить единственное жилье. Такой законопроект поддержал кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства. Для этого заемщику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Такая мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации, отметили эксперты. При этом они отмечают, что необходимо предусмотреть компенсационный механизм для кредиторов .

Сдерживающий эффект

Россиянам сохранят единственное ипотечное жилье при личном банкротстве. Кабмин поддержал такой законопроект , говорится в проекте официального отзыва правительства (есть в распоряжении «Известий»). Должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

« Мировое соглашение или план реструктуризации долгов не будут распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество должника », — следует из проекта отзыва. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства об оценке этой инициативы.

Кабмин поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний . Например, необходимо проработать условия заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов, определить условия погашения долга .

— Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов , — сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. — Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас, если гражданин больше не может выплачивать ипотеку, заводится арбитражное дело о признании его банкротом . В таком случае банк вправе истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество, например автомобиль , сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук. Единственное жилье могут продать на торгах, забрать часть средств в счет погашения долга, а остаток возвращается заемщику , пояснил он.

В 2022 году суды признали банкротами 278 тыс. человек, каждый 10-й случай — ипотечные заемщики, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Около 20 тыс. человек лишились единственного жилья.

По словам эксперта по финансовым сервисам Андрея Бархоты, проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива — справедливый ответ на запрос общества .

— Необходимость принятия такой меры давно назрела во многом еще и потому, что в стране не увеличивается доступность жилья , — считает он. — Темпы роста цен на квартиры опережают не только индексацию зарплат, но и потребительскую инфляцию.

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Если размер долга по ипотеке небольшой, изъятие единственного жилья не соответствуют принципам гуманности и справедливости , уверен Павел Склянчук. Мера позволит защитить граждан, которые исправно погашали ипотеку, но оказались в сложной жизненной ситуации , полагает руководитель отдела ипотечного кредитования компании «Главстрой-Недвижимость» Вадим Бутин.

— Инициатива призвана устранить дисбаланс, при котором экономические интересы кредиторов ставятся выше прав должников на единственное жилье , — сказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. — Действующий механизм снижает доверие граждан к банковской системе.

Механизм компенсаций

Для реализации меры необходимо предусмотреть компенсационный механизм для кредиторов , считает Андрей Бархота. По его мнению, главный риск нового механизма — появление аферистов, которые будут заранее планировать свое банкротство при минимальном сроке обслуживания кредита . Поэтому следует учесть возможность опротестования самой сделки и признания ее фиктивной , полагает эксперт.

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Платежи по ипотечному кредиту обычно составляют абсолютное большинство от долговой нагрузки гражданина , отметил кандидат экономических наук, советник практики по банкротству адвокатского бюро «БВМП» Дмитрий Палин. И если человек не смог платить и дошел до личного банкротства, то новое соглашение вряд ли что-то поменяет , полагает он.

— Логичнее было бы ввести страхование риска личного банкротства должника , — считает он. — В таком случае должно быть введение процедуры личного банкротства, по наступлении которого банк получит выплату суммы долга .

При этом стоит указать, что задолженность, перешедшая к страховой компании, не спишется ни при каких условиях, то есть заемщику его всё равно придется погасить. Это сделает ипотечные кредиты дороже, но исключит риски банков , считает Дмитрий Палин.

Рискуют, впрочем, не только кредитные организации, но и ипотечники , отметила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Кредитные организации при наступлении банкротства могут манипулировать должником, навязывая ему невыгодные условия по реструктуризации долга в соглашении . Это тоже нужно учесть при реализации инициативы, — пояснила она.