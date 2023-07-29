 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин заявил об отсутствии нарушений устава ООН со стороны РФ
Туризм
Единую электронную визу в РФ запустят 1 августа
Мир
Молдавия выделит $113 тыс. на помощь украинским беженцам
Экономика
Минпромторг исключил влияние запрета Японии на поставку грузовых шин в РФ
Политика
Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита
Мир
В Белом доме высказались об ударах киевского режима по территории РФ
Экономика
Путин указал на значительный рост импорта товаров из Камеруна в Россию
Мир
В Днепре имя Глинки убрали из названия академии музыки
Мир
Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре
Мир
Конституционный совет Франции одобрил повышение военного бюджета до €413 млрд
Политика
Путин заявил о желании РФ искать пути мирного урегулирования ситуации на Украине
Мир
Белый дом допустил разрыв сотрудничества с Нигером
Спорт
«Ювентус» на один сезон исключен из соревнований УЕФА
/

Части случай: выкупить долю банкрота в приоритете дадут совладельцам жилья

Как это защитит родственников должника и по какой цене можно будет приобрести квадратные метры
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Долю банкрота в квартире в приоритетном порядке предложат купить совладельцам. Это следует из законопроекта, который подготовил Минэк (есть у «Известий»). Изменения в мае 2023 года поручил внести Конституционный суд РФ. До этого порядок прав покупателей не фиксировался. Новшество позволит защитить совладельцев банкрота — как правило, это его родственники — от выкупа доли чужими людьми и подселения в жилье. При этом стоимость объекта будет определяться на торгах — то есть итоговую цену установит рынок.

Объект и факт

Если человек, владеющий долей в общей собственности, становится банкротом и часть его недвижимости продается на торгах, другие совладельцы будут иметь преимущественное право выкупа имущества. Это следует из поправок в закон о банкротстве, которые Минэк внес в правительство. В соответствии с документом цена доли должника определяется с учетом результатов торгов.

В случае если их признают несостоявшимися, совладелец вправе воспользоваться преимущественным правом покупки этого имущества по начальной продажной цене, говорится в пояснительной записке. А если аукцион состоялся, то часть недвижимости можно выкупить по стоимости, предложенной победителем торгов.

В правительстве «Известиям» рекомендовали обратиться с запросом относительно этого документа в Минэк.

Законопроект, разработанный по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, защищает в первую очередь семьи граждан, проходящих процедуру банкротства, заявил «Известиям» первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Он пояснил: часто с гражданином-должником квартирой или домом владеют его ближайшие родственники.

Судебные приставы звонят в дверь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Законопроект даст приоритетное право покупки доли должника, чтобы она не уходила через торги чужим людям. Сейчас такая возможность не исключена, так как реализация доли в жилье происходит на открытых торгах, — сообщил Илья Торосов.

Изменения подготовлены с учетом правоприменительной практики во исполнение постановления Конституционного суда Российской Федерации от 16 мая 2023 года, отмечается в пояснительной записке. Тогда орган юстиции постановил, что продажа на торгах доли в праве общей собственности по процедуре банкротства должна гарантировать права совладельцам. Изменения должен внести федеральный законодатель.

Одна из всех: россиянам оставят ипотечное жилье при банкротстве
Как должники смогут сохранить единственную квартиру

В соответствии с постановлением Конституционного суда, до внесения поправок будет действовать следующий порядок. Конкурсный управляющий должен направить участникам долевой собственности предложение приобрести долю банкрота на торгах. В нем указывается стоимость, равная начальной цене на аукционе. Если человек согласится, с ним заключается договор купли-продажи. Если в течение месяца ответа нет, собственность продается на торгах.

Вопросы цены

По статистике, 70% квартир имеют двух собственников, сообщил гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО «ФЛИП» Евгений Шавнев. Он добавил: таким образом, инициатива в теории касается подавляющего большинства тех, кто начал процедуру банкротства. С момента запуска этой процедуры через суд — 1 октября 2015-го — несостоятельными признаны уже 916 тыс. россиян, следует из статистики Федресурса.

Родственники в квартире
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Такие сособственники — это не только, к примеру, муж и жена. Это часто родственники, например братья и сестры, которые получили имущество по наследству от родителей в долях. В нашем случае один из таких совладельцев идет в процедуру банкротства, — уточнил эксперт проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», руководитель представительства СРО арбитражных управляющих Михаил Алексеев.

Он отметил, что в таких кейсах банкрот, скорее всего, имеет другую недвижимость, иначе бы эта реализуемая доля не торговалась и у нее был бы статус единственного жилья.

Ума расплата: фирмы-банкроты обяжут в приоритете закрывать долги по зарплате
В каком порядке теперь будут расплачиваться с пострадавшими от деятельности несостоятельных компаний

По его словам, после решения Конституционного суда новый порядок уже применяется. В ОНФ консультировали людей, когда совладелец был вынужден занимать деньги на выкуп микродоли. Поскольку начальная стоимость, установленная до торгов, была слишком высока.

На открытом рынке доля продается либо очень долго, либо очень дешево. Так, например, 1/2 квартиры будет продаваться не по цене 50% от общей стоимости, а не более 30%. В среднем при этом часть объекта продается в три раза дольше, чем недвижимость целиком, и срок реализации начинается от шести месяцев. Если говорить о крупных городах-мегаполисах, цена доли варьируется от 1,5 млн до 5 млн рублей в среднем, — оценил Евгений Шавнев.

Жилые дома в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Подход, который зафиксирован в законопроекте, предполагает, что собственнику предоставляется право на покупку доли по цене, определенной по результатам торгов, уточнил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Пархоменко. То есть доля выставляется на торги, определяется их победитель, и после этого арбитражный управляющий предлагает сособственникам выкупить долю по стоимости, предложенной победителем аукциона. До этого подобной системы придерживался Верховный суд.

Итоговая стоимость может быть как больше, так и меньше первоначальной. Это будет зависеть от этапа торгов, на котором определится победитель. Не исключено, что спроса на актив не будет, тогда цена для приоритетного выкупа уменьшится по сравнению с первоначальной, — пояснила ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР Инаят Бейтуганова.

Обновили дефолт: за полгода банкротами стали 163 тыс. россиян
С чем связан новый рекорд и увеличилась ли закредитованность граждан

Она отметила, что законопроект подразумевает любопытное исключение. Речь идет о продаже части здания, расположенного на земельном участке. По словам юриста, в подобных случаях совладельцы земли не смогут в приоритете претендовать на долю в таком объекте.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир