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СМИ узнали о возможности выхода Азербайджана из Совета Европы

АПА: Азербайджан рассматривает процедуру выхода из Совета Европы
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Aziz Karimov
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Баку рассмотрит возможность выхода из Совета Европы после решения Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приостановить участие делегации Азербайджана в деятельности ведомства. Об этом 25 января сообщает АПА.

Агентство напомнило, что на заседании ПАСЕ, которое состоялось накануне, отмечалось, что ограничение полномочий азербайджанской делегации не будет означать прекращение участия страны в других структурах Совета Европы. Однако официальный Баку с такой позицией не согласен: азербайджанская сторона не намерена мириться с таким «несправедливым и предвзятым» отношением, в связи с чем рассматривает процедуру выхода из совета в целом, а не только из ПАСЕ, указало АПА.

«Также Азербайджан может отказаться признавать юрисдикцию Европейского суда по правам человека», — добавило агентство.

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Азербайджанская делегация приостановила работу в ПАСЕ из-за оспаривания ее полномочий в среду, 24 января. В Баку назвали данную инициативу «целенаправленной и неприемлемой попыткой вмешательства в текущий избирательный процесс» в стране, а также наглядным примером «коварных шагов, подрывающих функционирование демократических институтов» в республике.

В октябре 2023 года глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян сообщил, что ассамблея приняла резолюцию «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе», которая осуждает военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха 19 сентября 2023 года. ПАСЕ также приняла одноименную рекомендацию. Рубинян тогда отмечал, что в случае невыполнения Азербайджаном своих обязательств у ассамблеи не будет другого выбора, кроме как оспорить мандат азербайджанской делегации в ходе первой сессии ПАСЕ в 2024 году.

5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование с 1 января 2024 года.

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