С нефтью и Карабахом: как пройдут выборы президента Азербайджана

В Азербайджане 7 февраля пройдут президентские выборы. Безоговорочным фаворитом считается нынешний глава государства Ильхам Алиев. Эксперты полагают, что после голосования в Закавказье может произойти новая эскалация, например столкновения по поводу Зангезурского коридора. «Известия» разбирались в ситуации.

Что известно о выборах

В Азербайджане 7 февраля пройдут президентские выборы. В Баку подчеркивают, что голосование станет первым после реинтеграции Карабаха. По словам главы ЦИК Мазахира Панахова, на освобожденных территориях откроется 26 избирательных участков, правом голоса воспользуются до 20 тыс. человек. «Это не только те, кто уже вернулся на родину, но и многочисленные строители и монтажники, которые занимаются восстановлением региона», — подчеркивает он.

Безоговорочным претендентом на победу считается нынешний глава государства Ильхам Алиев, который возглавляет страну с 2003 года. В правящей партии «Ени Азербайджан» при этом говорят, что видят действующего лидера «вечным президентом». «Долгие годы все говорили, что освободитель Карабаха будет вечным президентом. Ильхам Алиев за 20 лет своей политики, своего служения нашему народу заслужил этот пост», — говорит глава центрального аппарата партии Таир Будагов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Азербайджана

Помимо Алиева ЦИК зарегистрировала еще шесть кандидатов. Наиболее опытным среди них считается Гудрат Гасангулиев, который участвовал во всех президентских кампаниях с 2003 года, при этом ни разу не набрал больше 3% голосов. Еще одним заметным кандидатом стал депутат парламента Захид Орудж. Он дважды баллотировался на высший пост, на выборах 2018 года получил чуть более 3% голосов. Политологи, указывая на скромные достижения оппозиционеров, говорят, что нынешние выборы будут фактически безальтернативными.

Интересно, что при этом в Азербайджане довольно жестко защищают общественно-политическое пространство от вмешательства извне. Перед новым годом в стране запретили деятельность Агентства США по международному развитию (USAID), в январе Баку выслал из страны двух сотрудников французского посольства.

Почему выборы пройдут именно сейчас

Нынешние президентские выборы будут досрочными. Действующий срок Ильхама Алиева истекает в апреле 2025 года, то есть голосование состоится на год раньше положенного. Сам Алиев подробно говорил о том, что побудило его дать старт кампании. В одном из интервью он указывал, что Азербайджан выполнил главную задачу, которую решал последние 30 лет, — добился реинтеграции Карабаха. «Безусловно, начало новой эры должно ознаменоваться новыми выборами», — подчеркивал он.

Кроме того, Алиев говорит, что будет правильным провести выборы на всей территории страны, чтобы глава государства в полной мере представлял азербайджанский народ, обладал большей легитимностью. Наконец, действующий президент напоминает, что недавно исполнилось 20 лет его работе на высшем посту. «Это тоже определенный период. Мы должны принять это как некий итог и провести хронологическую черту», — считает он.

Фото: Getty Images/Aziz Karimov

По другой версии, президент Алиев хочет капитализировать успех, достигнутый на карабахском направлении.

— В Азербайджане не утихает эйфория в связи с восстановлением территориальной целостности. Алиев получил славу покорителя Карабаха и собирателя земель. Думаю, он решил воспользоваться этими настроениями, чтобы подтвердить свои полномочия. Вполне вероятно, что через год на первый план могут выйти социально-экономические вопросы, обеспечить новый срок будет сложнее, — говорит «Известиям» политолог Андрей Арешев.

Согласно еще одной версии, глава государства хочет заручиться поддержкой народа для неких дальнейших судьбоносных шагов. В этом смысле часто упоминается подписание мирного договора с Арменией. В Ереване, однако, в начале нынешнего года заговорили о регрессе по ряду переговорных позиций. Глава армянского правительства Никол Пашинян отмечал, что азербайджанская сторона отказалась зеркально отвести войска от границы и не захотела демилитаризировать приграничные районы.

Согласно другому мнению, президентские выборы, наоборот, могут стать прологом к новому обострению. Считается, что азербайджанская сторона может попытаться силой пробить Зангезурский коридор — дорогу через юг Армении, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахичеванским эксклавом. Так, на плакатах с призывами прийти 7 февраля на выборы изображена карта страны, на которой прочерчен Зангезурский коридор.

Фото: static.report.az

Кроме того, Ильхам Алиев в ходе одного из недавних интервью заявил, что в советские годы Азербайджан «подарил» Армении огромные территории. «Подарки в виде территорий продолжались годами. Наши земли по частям передавались Армении, и площадь [Азербайджана], составлявшая почти 100 тыс. кв. км, сократилась до 86,6 тыс. кв. км», — сказал он, добавив, что среди «подарков» оказался Западный Зангезур (Сюникская область Армении).

Наконец, в последнее время ухудшились отношения Азербайджана с США и Францией. Вполне возможно, что досрочные выборы в Баку объявили, чтобы западные страны не успели подготовить некие протестные выступления. Характерно, что буквально за день до старта избирательной кампании Алиев раскритиковал американцев и европейцев за предвзятое отношение к Азербайджану.

Что будет дальше

Азербайджанский политолог Ильгар Велизаде считает, что после выборов могут активизироваться переговоры Баку и Еревана.

— Сохраняется неопределенность по делимитации границы, разблокировке коммуникаций, азербайджанским анклавам. Отдельным пунктом идет будущее Зангезурского коридора. Армения в 2020 году дала согласие на его создание, но потом от своих слов отказалась. Видимо, придется как-то работать над тем, чтобы Ереван вел более последовательную политику. Думаю, после выборов продолжится согласование позиций, — подчеркивает он.

Российский политолог Андрей Арешев говорит, что после выборов на Южном Кавказе возможна новая эскалация.

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— Между Азербайджаном и Арменией остается много противоречий. Ключевыми остаются вопросы о Зангезурском коридоре и азербайджанских анклавах, занятых в 1990-е годы армянскими силами. Мы видим, что риторика Баку в последнее время ужесточилась. Не исключаю, что после 7 февраля произойдет новое силовое обострение. Думаю, в России будут внимательно следить за происходящим, чтобы не допустить эскалации, — утверждает он.