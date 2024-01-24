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Азербайджан приостановил работу в ПАСЕ из-за оспаривания его полномочий

Делегация Азербайджана в покинула сессию ПАСЕ в Страсбурге в знак протеста
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Фото: Global Look Press/Kira Hofmann
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Делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) из-за оспаривания ее полномочий. Об этом говорится в опубликованном в среду, 24 января, заявлении азербайджанской делегации.

Ранее стало известно, что ПАСЕ собирается официально отказать в признании полномочий (верительных грамот) азербайджанской делегации.

«К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Определенные предвзятые группы злоупотребляют основными принципами ПАСЕ в своих узких интересах. <…> Мы рассматриваем инициативу по оспариванию полномочий делегации Азербайджана в ПАСЕ как часть этой грязной кампании», — приводит цитату из документа агентство Report.

Кроме того отмечается, что данная инициатива рассматривается азербайджанской стороной, как «целенаправленная и неприемлемая попытка вмешательства в текущий избирательный процесс в Азербайджане, как наглядный пример коварных шагов, подрывающих функционирование демократических институтов» в республике.

«Предложение об отказе в ратификации полномочий нашей делегации станет серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Европейского совета. <…> На фоне нетерпимого расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ азербайджанская делегация приняла решение приостановить сотрудничество с ПАСЕ и участие в организации на неопределенный срок», — указано в документе.

После сделанного заявления делегация Азербайджана покинула заседание ПАСЕ в Страсбурге, отмечает агентство.

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Ранее, в октябре 2023 года глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян сообщил, что ассамблея приняла резолюцию «Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе», которая осуждает военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха 19 сентября 2023 года, отметил портал russia-artsakh.ru. ПАСЕ также приняла одноименную рекомендацию. Рубинян тогда отмечал, что в случае невыполнения Азербайджаном своих обязательств у ассамблеи не будет другого выбора, кроме как оспорить мандат азербайджанской делегации в ходе первой сессии ПАСЕ в 2024 году.

5 октября премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратила свое существование 1 января 2024 года.

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