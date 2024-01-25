Хозяин погибшего кота Твикса подтвердил возбуждение уголовного дела

По факту гибели кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда Екатеринбург – Тихвин (Ленинградская область), возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом 25 января сообщил «Известиям» владелец животного Эдгар Гайфуллин.

«Вчера (24 января. — Ред.) было возбуждено уголовное дело. Вся интересующая информация дальше будет размещаться в специально созданном Telegram-канале», — рассказал Гайфуллин.

Адвокат Сергей Егоров, представляющий интересы владельцев погибшего в Кирове кота, сообщил «Известиям», что уголовное дело было возбуждено в Следственном комитете (СК) РФ по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Он добавил, что вчера Эдгара допросили и признали потерпевшим.

«Мы также считаем, что помимо этого должна быть квалификация действий виновного лица по ст. 167-й («Умышленное уничтожение или повреждение имущества». — Ред.), готовы предоставить следователю всю необходимую практику правоприменительную», — отметил защитник.

При этом официальных комментариев о возбуждении дела пока нет. Ранее источник «Известий» сообщал, что правоохранители всё еще выясняют детали произошедшего.

Случай с котом Твиксом, которого выкинули из вагона на остановке в Кирове, произошел 11 января. Кот выбрался из переноски. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайфуллина Твикса искал почти весь Киров. 20 января труп животного нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс. Кот, предварительно, умер из-за укуса собаки и обморожения. В беседе с «Известиями» 21 января Гайфуллин отметил, что лично покупал билет на поезд своему питомцу, но при посадке в поезд наличие кота не проверяли.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать на «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

В РЖД 20 января принесли извинения и заявили, что внесут изменения в документы по перевозке животных в поездах, чтобы запретить проводникам высаживать их из состава по пути следования. В компании добавили, что к трагедии с котом Твиксом привели отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, а также стечение обстоятельств.

Позднее, 22 января, губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса. По его словам, каждый из них помог сохранить веру в добро и человечность. 23 января проводницу, которая выкинула из поезда в сугроб кота, отстранили от работы на время расследования случившегося.