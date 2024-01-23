Знай его место: как персонификация животных защитит их в поездках

Персонификация животных при покупке билетов на поезд поможет предотвратить инциденты, когда проводники высаживают их на случайных станциях , заявили «Известиям» зоозащитники. Так они оценили нововведения, анонсированные РЖД после резонансной гибели кота Твикса в Кирове. В компании пообещали, что вскоре в терминале у проводника будет отображаться полная информация о том, что за зверь едет в вагоне, на каком месте, до какой станции и с кем. Отдельный регламент подготовят для передачи бесхозных животных сотрудникам станций и вокзалов. Но эти меры будут работать, только если к ним ответственно отнесутся и проводники, и сами хозяева, которые нередко оставляют своих животных без внимания, подчеркнули эксперты.

Персональные данные кота

Персонифицировать перевозку животных в поездах намерены в РЖД после резонансной истории о гибели кота Твикса — 11 января, в сильный мороз, проводница выбросила его из вагона во время стоянки в Кирове, приняв за бродячего, хотя он просто выбрался из переноски одного из пассажиров. 20 января кота нашли мертвым в километре от вокзала.

О планах по введению новых норм рассказал на круглом столе в Госдуме заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников. По его словам, при оформлении билета на животное можно будет добавить информацию о нем, «чтобы более предметно понимать, кого перевозят». То есть, покупая билет, человек должен будет указать, кого именно — кошку, собаку, или, допустим, хомяка, — он берет с собой в дорогу.

— В настоящий момент в наших документах этого нет, — сказал Иван Колесников.

Информация, внесенная в систему при покупке билета, будет отображаться в терминале у проводника, описал схему гендиректор «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, дочерней структуры РЖД) Владимир Пястолов.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По его словам, компания уже занимается этим, но потребуется время на доработку информационной системы, чтобы можно было вносить дополнительные данные.

Кроме того, когда новшество будет реализовано, пассажиры при покупке билетов смогут увидеть, есть ли у них пушистые соседи.

По словам Ивана Колесникова, сейчас на поездах могут путешествовать 40 видов животных, вплоть до аквариумных рыбок. Причем питомцы могут ехать и без хозяев — в этом случае в пути о них заботятся проводники.

— В прошлому году прирост перевозки животных без сопровождения составил 20%. Мы перевезли без сопровождения 57 тыс. домашних животных. И более 600 тыс. домашних животных мы перевезли в поездах дальнего следования вместе с хозяевами, — сообщил он.

Специализированные зоны для пассажиров с домашними животными появятся на вокзалах, заверил Иван Колесников.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Это абсолютно новая практика, и в этом году мы планируем реализовать первые объекты подобного рода, — сказал он.

Отдельные регламенты подготовлены и для передачи животных сотрудникам станций и вокзалов. Предполагается, что это можно будет делать с обязательным вызовом зоозащитников.

— Документы будут очень предметными с соответствующими возможностями для принятия решений работниками холдинга. Для этого мы надеемся на плодотворный диалог с общественными организациями, которые дадут нам свои предложения о том, как можно улучшить эту работу, — отметил Иван Колесников.

В каждом поезде уже есть переноски, в которые можно поместить бесхозное животное, заверил Владимир Пястолов.

Взаимная ответственность

Предлагаемые РЖД меры по персонализации перевозки животных в поездах будут работать только при взаимной ответственности персонала компании и владельцев домашних питомцев, заявили «Известиям» зоозащитники.

Пассажиры должны внимательно следить за своими животными, не допуская свободного перемещения по поезду, напомнила руководитель PR-отдела приюта для кошек «Муркоша» Янна Серкова.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Животное в незнакомой обстановке испытывает стресс и может попросту сбежать. Потому крайне важно не только понимать разницу между домом и миром за его пределами, но и осознавать ответственность за пушистого друга, — обратила внимание она.

Янна Серкова призвала также помнить о чипировании питомцев и внесении их в базы для последующей идентификации. Тогда, даже если животное потеряется, в ветеринарной клинике смогут по чипу определить владельца.

Также она предложила продумать, как должны поступать сотрудники поезда, если на станции пассажир нашел бесхозное животное и хочет взять его с собой, не имея документов.

Сейчас многие ответственные владельцы животных, особенно крупных собак выкупают целое купе, чтобы питомец никому не мешал в пути, рассказала «Известиям» основатель фонда «Котодетки» Анна Белоусова.

— Возможно, нужны как раз отдельные купе для тех, кто поедет с животными. И замечательно, если других пассажиров будут предупреждать, что рядом с ними поедет кошка или собака, — добавила она.

Она выразила возмущение практикой высадки животных.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Например, если в вагоне едет ребенок, разве может проводник сказать: я не нашла родителей, значит высажу его? — задалась вопросом эксперт. — Даже если животное приравнено к багажу, разве по закону чужую собственность можно взять и выкинуть?

А директор московского отделения Альянса защитников животных Ольга Крюкова предложила при покупке билета для животного сделать в системе отдельное напоминание для хозяев о том, что при перевозке питомца нужно быть внимательным и тщательно следить за ним.

— Хорошо бы также обучить проводников, чтобы при входе в вагон они не только фиксировали, с кем едет животное, но и напоминали хозяевам, что на них тоже лежит ответственность за жизнь и здоровье питомца в пути, ­— сказала она.

Для идентификации животных в качестве пассажиров поезда можно использовать и одноразовые ошейники, считает Ольга Крюкова.

— При входе в какое-то заведение, например, в аквапарк, посетителям надевают разноцветные браслеты. Аналогично можно было бы делать и с животными на входе в вагон дальнего следования, — сказала она «Известиям». — В любом случае, важно, чтобы был учет животных, можно было определить, куда и с кем они едут.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Изучить проводника

Внутреннее расследование инцидента с котом Твиксом продолжается, заверили в РЖД. Проводница, которая высадила животное из поезда, сейчас отстранена от работы с пассажирами, сообщил Иван Колесников.

— Безусловно, такое не должно повториться, и мы сделаем всё возможное, чтобы такого больше не было, — заверил он.

Ранее руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса.

По записям видеокамер в вагоне поезда, где ехал кот Твикс вместе с хозяином, удалось восстановить хронологию произошедшего практически поминутно, поделился Владимир Пястолов. В том же вагоне, по его словам, ехали три кота и собака. На гуляющего без присмотра Твикса пожаловались другие пассажиры.

— Проводник не знала, с каким пассажиром путешествует данный кот, поскольку в системе нет персонификации, — отметил он.

Кот Твикс Фото: соцсети

Когда никто из ехавших в вагоне не признал кота своим, женщина решила, что он забежал в вагон случайно, и высадила его. Видно, что хозяин кота находился на своем месте, когда проводник выясняла, чье животное, сказал Владимир Пястолов. Этот момент, по его словам, еще предстоит прояснить. Как и то, почему хозяин хватился Твикса только более чем через семь часов.

За проводника вступилась депутат Госдумы Жанна Рябцева. Она обратила внимание на то, что женщина предпринимала усилия по поиску хозяев животного, и призвала избежать жестоких мер по отношению к сотруднице поезда.

— Сейчас как депутат прошу всё-таки еще раз внимательно посмотреть на биографию проводника, чтобы не было самых жестких мер, — сказала Рябцева на круглом столе.

Российские перевозчики сегодня в лидерах во всём мире по лояльности в отношении пассажиров с животными, полагает первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. Однако, по его словам, «нет предела совершенству».

— То, что произошло в последнее время, я отношу к «эксцессу исполнителя». Это требует работы внутри компании. Значит, надо заниматься воспитательной работой среди персонала, надо изменить базовые параметры, договориться между собой, что это всё же пассажиры, а не багаж, хоть и летят или едут они по багажной квитанции, — сказал он.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин поручил Владимиру Бурматову создать рабочую группу по вопросам доработки правил перевозки домашних животных в общественном транспорте. Представители Минтранса и Минприроды заявили на круглом столе о готовности подключиться к этой работе.