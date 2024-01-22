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Губернатор Кировской области поблагодарил искавших кота Твикса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Губернатор Кировской области Александр Соколов поблагодарил волонтеров, которые искали кота Твикса, выброшенного из поезда в Кирове. Его слова опубликованы 22 января на сайте правительства региона.

«На минувшей неделе произошла очень эмоциональная и, к сожалению, закончившаяся печально история с котом Твиксом <…>. Но я сегодня хочу сказать спасибо десяткам, сотням кировчан-волонтеров, которые откликнулись на беду и вышли на поиски кота. Каждый из волонтеров помог сохранить веру в добро и человечность», — сказал Соколов на еженедельном оперативном совещании правительства региона.

Кот Твикс пропал 11 января после того, как проводница выкинула его из вагона поезда Екатеринбург – Тихвин на остановке в Кирове. Кот выбрался из переноски, пока его хозяин спал. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный. Известно, что Твикса везли домой после операции, у него были все документы и билет.

Что известно о гибели кота Твикса. Главное

После просьбы хозяина кота Эдгара Гайффулина Твикса искал почти весь Киров. 20 января тело кота нашли неподалеку от железнодорожных путей, а потом привезли владельцам, которые подтвердили, что это действительно Твикс.

19 января юрист Александр Хаминский предположил в разговоре с «Известиями», что проводницу могут привлечь по статье об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК РФ). Если в поступке проводницы был умысел, дело могут переквалифицировать в «Самоуправство» (ст. 330 УК РФ).

В РЖД 20 января принесли извинения хозяину Твикса, сообщили, что провели служебное расследование и в будущем создадут регламент, который предпишет проводникам передавать найденных в поездах животных сотрудникам вокзалов для поиска владельца.

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