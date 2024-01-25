Песков назвал чудовищным уничтожение ВСУ самолета Ил-76 с пленными на борту

Решение киевских властей сбить самолет Ил-76, тем самым убив украинских военнопленных, находившихся на борту, чудовищно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 января.

По его словам, обмен военнопленными является процессом, который «происходит в полной тишине».

«То, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться дома, — это совершенно чудовищно», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства также указал, что ликвидация самолета с военнопленными, «которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки», не поддается пониманию. Песков также дополнил, что необходимо провести международное расследование преступлений киевского режима.

При этом он подчеркнул, что не может дать комментарий о возможной приостановке обмена военнопленными. Вопрос о событиях крушения самолета он переадресовал военным.

Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области утром 24 января. В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили силы Украины, и назвали случившееся террористическим актом киевского режима. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских пленных для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Вcе погибли. В ведомстве отметили, что руководство Украины преследовало цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных.

Сразу после инцидента множество украинских СМИ заявили, что самолет был сбит Вооруженными силами Украины. Однако позднее издания отредактировали материалы, удалив информацию об ответственности Киева за случившееся.

В свою очередь в главном управлении разведки (ГУР) минобороны Украины заявили, что Киеву якобы не было известно, кто находился на борту самолета, при этом там подтвердили, что в этот день между сторонами должен был состояться обмен военнопленными. Кроме того, ведомство обвинило Россию в попытке дестабилизировать обстановку на Украине и ослабить ее международную поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя полдня после случившегося сказал, что разведка страны занимается выяснением судьбы пленных. Вместе с тем он отметил, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».