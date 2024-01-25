Названа повышающая риски осложнений во время беременности диета

Женщины, которые во время беременности придерживаются веганской диеты, могут столкнуться с более высоким риском развития преэклампсии (осложнения, характеризующегося высоким кровяным давлением), а также с рождением новорожденных с более низким весом. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, результаты их работы были опубликованы 24 января в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS).

В исследовании приняли участие более 65 тыс. ожидающих ребенка женщин, которые указали в анкете, какой диеты они придерживаются. За их состоянием здоровья наблюдали с середины беременности до родов. Было установлено, что количество потребляемого белка ниже среди вегетарианцев (13,3%) и веганов (10,4%). Также у веганов, которые не принимали пищевые добавки, было значительно ниже потребление различных микроэлементов, добавляет «Газета.Ru».

Отмечается, что указанные группы беременных женщин имели более высокую распространенность преэклампсии, а родившиеся у них дети весили в среднем на 240 г меньше, чем у женщин с другим типом диеты. Ученые предупредили, что если масса тела после появления ребенка на свет меньше допустимых границ нормы, это увеличит риск развития у него проблем с дыханием, инфекций внутренних органов, кожи, желудочно-кишечных расстройств, а также неврологических заболеваний.

Ранее, 22 декабря, ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк предупредила, что при планировании беременности не рекомендуется употреблять кофе. Она указала, что ежедневное употребление более четырех чашек кофе с большой вероятностью может помешать зачатию. Также не рекомендуется употреблять в большом количестве кофеинсодержащие продукты и напитки: черный чай и шоколад, добавила она.