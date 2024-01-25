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Названа повышающая риски осложнений во время беременности диета

AOGS: самой опасной для беременных является веганская диета
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Фото: Global Look Press/Hans Wiedl
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Женщины, которые во время беременности придерживаются веганской диеты, могут столкнуться с более высоким риском развития преэклампсии (осложнения, характеризующегося высоким кровяным давлением), а также с рождением новорожденных с более низким весом. К такому выводу пришли ученые из Копенгагенского университета, результаты их работы были опубликованы 24 января в журнале Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS).

В исследовании приняли участие более 65 тыс. ожидающих ребенка женщин, которые указали в анкете, какой диеты они придерживаются. За их состоянием здоровья наблюдали с середины беременности до родов. Было установлено, что количество потребляемого белка ниже среди вегетарианцев (13,3%) и веганов (10,4%). Также у веганов, которые не принимали пищевые добавки, было значительно ниже потребление различных микроэлементов, добавляет «Газета.Ru».

Отмечается, что указанные группы беременных женщин имели более высокую распространенность преэклампсии, а родившиеся у них дети весили в среднем на 240 г меньше, чем у женщин с другим типом диеты. Ученые предупредили, что если масса тела после появления ребенка на свет меньше допустимых границ нормы, это увеличит риск развития у него проблем с дыханием, инфекций внутренних органов, кожи, желудочно-кишечных расстройств, а также неврологических заболеваний.

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Ранее, 22 декабря, ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк предупредила, что при планировании беременности не рекомендуется употреблять кофе. Она указала, что ежедневное употребление более четырех чашек кофе с большой вероятностью может помешать зачатию. Также не рекомендуется употреблять в большом количестве кофеинсодержащие продукты и напитки: черный чай и шоколад, добавила она.

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