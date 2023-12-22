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Врач призвала женщин отказаться от кофе при планировании беременности

Врач Близнюк: при планировании беременности не рекомендуется употреблять кофе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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При планировании беременности не рекомендуется употреблять кофе. Об этом 22 декабря «Известиям» сообщила ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

«При планировании зачатия не рекомендуется употреблять кофе. Кофеин влияет на активность маточных труб, меняет гормональный фон, препятствует нормальной овуляции и затрудняет процесс оплодотворения. Известно, что кофеин значительно ухудшает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться. Ежедневное употребление более четырех чашек кофе с большой вероятностью может помешать зачатию», — сказала она.

Также не рекомендуется употреблять в большом количестве кофеинсодержащие продукты и напитки: черный чай и шоколад, рассказала Близнюк.

«Кроме кофеинсодержащих продуктов, вероятность зачатия снижается при частом употреблении обезжиренных молочных продуктов, поскольку такая диета приводит к ановуляции. Оплодотворение в этом случае невозможно. Также следует ограничить в рационе питания продукты, способствующие развитию фоновых воспалительных процессов: мучные, кондитерские изделия, красное мясо, сладкие газированные напитки. При регулярном употреблении этих продуктов организм входит в режим «внутренней реактивности», при котором зачатие затруднено по тем же причинам, что и при физиологическом стрессе», — заявила врач.

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