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Врач перечислила приводящие к бесплодию заболевания

Врач Фисюк: диабет и ожирение могут негативно влиять на возможность забеременеть
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Фото: Global Look Press/uwe umstätter
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Бесплодие — это невозможность забеременеть при регулярной половой жизни до одного года в возрасте до 35 лет и отсутствие беременности в течение шести месяцев после 35 лет. О заболеваниях и факторах, способствующих бесплодию, 28 октября рассказала «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк.

По ее словам, сбой в работе яичников может являться одной из причин бесплодия. Для диагностики проводится исследование гормонального фона, а также исключаются нарушение проходимости труб или различные заболевания матки.

Врач добавила, что работу яичников могут нарушать и другие органы и системы женского организма, в частности, она указала на болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания или нарушения.

Помимо этого, по словам Фисюк, репродуктивная функция женщины также изменится из-за недостатка витаминов или микроэлементов, химического воздействия, включая вредные привычки и воздействие радиации.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияет на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляют овуляцию и выработку яйцеклетки. Иногда по результатам обследования достаточно рекомендательных советов, иногда лечения, но любая причина должна быть выяснена и устранена», — подчеркнула она.

Кроме того, Фисюк отметила, что различные аномалии развития половых органов могут быть причиной бесплодия. Чтобы точно выявить причину бесплодия и устранить ее, врач порекомендовала обратиться к акушеру-гинекологу и репродуктологу.

«На приеме у гинеколога необходимо ответить на вопросы о том, как проходят менструации, были ли беременности, о перенесенных заболеваниях, были ли операции. Иногда спрашивают о родственниках первой линии», — рассказала специалист.

Подводя итоги, Фисюк подчеркнула, что на прием к врачу нужно приходить со своим партнером, поскольку бесплодие может быть вызвано и мужским фактором.

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В начале октября стало известно, что Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Два таких препарата были внесены в перечень лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. Данный приказ вступил в силу 1 сентября 2023 года.

Как отметила акушер-гинеколог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», к.м.н. Ольга Уланкина в беседе с «Известиями» 4 октября, контролировать оборот препаратов для медикаментозного аборта крайне важно, поскольку их самостоятельное применение может быть опасно и даже привести к бесплодию.

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