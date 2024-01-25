В Оренбуржье назвали предварительную причину обрушения насосной станции

Причиной обрушения канализационной насосной станции в Новотроицке Оренбургской области мог стать взрыв газового баллона, принадлежавшего подрядной организации. Об этом сообщает региональное правительство.

«Причина обрушения уточняется. Одна из версий — взрыв газового баллона подрядной организации, которая проводила на объекте ремонтные работы», — говорится в сообщении.

Взрыв произошел 25 января примерно в 11:20 по местному времени (09:20 мск) в здании насосной станции № 2 на улице Фрунзе. Обрушились две стены и кровля здания, под завалами оказались люди.

На месте происшествия погиб сотрудник объекта. Еще один мужчина, получивший ожоги 95% тела, скончался в больнице. Также известно о трех пострадавших, пишет ИА «Урал56.Ру».

Операция по спасению людей из-под завалов уже завершена. Через технические колодцы спасатели сумели попасть в подвальное помещение, где находились шесть человек. Сейчас людей осматривают врачи.

Разбор обрушившихся конструкций продолжается. На месте работают 83 человека и 28 единиц техники, уточняет РИА «Оренбуржье».

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Обстоятельства и точная причина случившегося устанавливаются.