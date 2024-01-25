Смольянинов в беседе с пранкерами подтвердил желание получить гражданство Украины

Покинувший территорию России актер Артур Смольянинов (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В беседе, опубликованной 25 января в Telegram-канале пранкеров, он выразил желание получить украинское гражданство «под ключ» для всей семьи.

Он согласился выступать перед гражданскими и военными жителями Украины и пообещал сделать всё, что «от него зависит». Однако актер отметил, что практически вся его семья остается в России, поэтому выступления должны быть непубличными.

Актер также рассказал о своей встрече с Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ) в Риге, но не стал посвящать в подробности.

«Все люди, уехавшие из России, просто не доверяют друг другу <…> Проще взять людей, которые осознанно уехали, и позитивным примером показать, что можно жить по-другому», — также поделился он.

А мае 2023 года актер Смольянинов был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 13 января Министерство юстиции России включило Смольянинова в реестр иноагентов.

До этого, 8 января, покинувший Россию актер в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего», и отметил, что об этом думают соответствующие ведомства.