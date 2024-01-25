Реклама
Прямой эфир
Мир
Спецслужбы Венгрии ликвидировали готовившую захват власти группировку
Мир
В Японии суд приговорил к смертной казни поджигателя анимационной студии Kyoto
Политика
Нарышкин заявил о неизменности целей РФ в СВО перед провокациями НАТО
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до –1 градуса в Москве
Мир
Хуситы объявили о проведении операции против США в Аденском заливе
Экономика
Россия начнет поставки мяса в Малайзию
Мир
Военные базы США в Ираке и Сирии подверглись нападению шиитов
Общество
Космонавты с МКС поздравили российских студентов с Татьяниным днем
Происшествия
В Подмосковье мать и пятеро детей отравились угарным газом
Мир
The Times узнала о намерении однопартийцев Сунака добиться его отставки
Общество
Сбербанк решил обратиться в суд с заявлением о банкротстве мужа Блиновской
Мир
Песков назвал чудовищным убийство украинцами своих пленных
Мир
Bloomberg сообщило о неуверенности демократов в победе Байдена на выборах
Мир
Два землетрясения были зафиксированы в Алма-Ате ночью
Мир
Лавров указал на «сколачивание» военного блока США с Японией и Южной Кореей

Смольянинов в беседе с пранкерами подтвердил желание получить гражданство Украины

0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Покинувший территорию России актер Артур Смольянинов (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поговорил с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. В беседе, опубликованной 25 января в Telegram-канале пранкеров, он выразил желание получить украинское гражданство «под ключ» для всей семьи.

Он согласился выступать перед гражданскими и военными жителями Украины и пообещал сделать всё, что «от него зависит». Однако актер отметил, что практически вся его семья остается в России, поэтому выступления должны быть непубличными.

Актер также рассказал о своей встрече с Михаилом Ходорковским (признан иноагентом в РФ) в Риге, но не стал посвящать в подробности.

«Все люди, уехавшие из России, просто не доверяют друг другу <…> Проще взять людей, которые осознанно уехали, и позитивным примером показать, что можно жить по-другому», — также поделился он.

Слова и дело: чем закончится для Смольянинова скандал с интервью западным СМИ
Из-за антироссийских высказываний актером заинтересовалось следствие, а в Госдуме предложили помечать фильмы с его участием

А мае 2023 года актер Смольянинов был включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. 13 января Министерство юстиции России включило Смольянинова в реестр иноагентов.

До этого, 8 января, покинувший Россию актер в ходе интервью для одного из украинских изданий заявил, что ему «плевать», даже если от России останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». Также он выразил готовность сражаться на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по поводу высказывания Смольянинова в Кремле не видят «ничего хорошего», и отметил, что об этом думают соответствующие ведомства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024